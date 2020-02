Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc90cc5-4c0e-4c70-9cfd-07d8304bb586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megpróbálnak átállni az online üzemmódra a kínai kereskedők. ","shortLead":"Megpróbálnak átállni az online üzemmódra a kínai kereskedők. ","id":"20200226_kinai_autopiac_online_koronavirus_geely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc90cc5-4c0e-4c70-9cfd-07d8304bb586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f9c5bf-da78-4938-810d-68a462f3c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_kinai_autopiac_online_koronavirus_geely","timestamp":"2020. február. 26. 08:52","title":"Be se kell menni már az új autóért Kínában a szalonba, csak vegye meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után kapitulálva kiszálltak az utóbbi idők legátpolitizáltabb peréből. Csakhogy a baloldali politikus szerint a Kecskeméti Törvényszék sem járhatna el törvényesen.","shortLead":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után...","id":"20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f47b8c-daf7-46e1-b764-02059b0dcc7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","timestamp":"2020. február. 27. 12:21","title":"Czeglédy Csaba kiakadt: új bíróság dönt a büntetőperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kéthetes lappangási idő miatt nem sokat ér a koronavírus-járvány ellen a reptereken bevezetett lázmérőzés. Annál is inkább, mert eközben például az Olaszországból autóval hazaérkező turistákat sem vizsgálja senki.","shortLead":"A kéthetes lappangási idő miatt nem sokat ér a koronavírus-járvány ellen a reptereken bevezetett lázmérőzés. Annál is...","id":"20200226_nem_kell_panikot_kelteni_lesz_az_magatol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc664927-45a8-4325-a877-eb06663a4f8d","keywords":null,"link":"/360/20200226_nem_kell_panikot_kelteni_lesz_az_magatol_is","timestamp":"2020. február. 26. 11:15","title":"Látszatintézkedések vannak Ferihegyen, miközben a vírus jön-megy a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek elmagányosodásához vezet, közösségek bomlanak fel, a virtuális valóság pedig bekebelezi lelkünket. De valóban igazak ezek a félelmek? Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek...","id":"samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ef86a-8e82-40fc-ba13-42b7512abfe2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","timestamp":"2020. február. 26. 07:30","title":"Valóban bekebelezi a lelkünket a virtuális valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"67a584af-9410-430d-9c17-ee92272f4304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 250 lóerős wolfsburgi kompakt igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A közel 250 lóerős wolfsburgi kompakt igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20200227_megerkezett_a_teljesen_uj_vw_golf_gti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a584af-9410-430d-9c17-ee92272f4304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bdb2f-aa9f-438c-90cd-2cafa35ecd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_megerkezett_a_teljesen_uj_vw_golf_gti","timestamp":"2020. február. 27. 07:59","title":"Megérkezett a teljesen új VW Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi Palermóban dolgozott, jelenleg a fiumei kórházban van karanténban.","shortLead":"A férfi Palermóban dolgozott, jelenleg a fiumei kórházban van karanténban.","id":"20200226_Mar_harom_fertozott_van_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb1cbc5-b7e1-4aee-a3a5-a55354dd4fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_harom_fertozott_van_Horvatorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 19:17","title":"Már három fertőzött van Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő nyarak során is tűzforró kocsikban lehet majd utazgatni. Vitézy Dávid szerint ez nincs jól.","shortLead":"A következő nyarak során is tűzforró kocsikban lehet majd utazgatni. Vitézy Dávid szerint ez nincs jól.","id":"20200226_bkv_3_as_metro_tarlos_istvan_vitezy_david_klima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cea61a-95c2-45f9-a8f1-06971a4e764b","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_bkv_3_as_metro_tarlos_istvan_vitezy_david_klima","timestamp":"2020. február. 26. 17:15","title":"Nem lesz klíma a 3-as metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi palacsintanapot, a Pancake day-t. ","shortLead":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi...","id":"20200226_Palacsintas_bunuldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270e7cd9-2274-42a5-8142-942fbae8727c","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Palacsintas_bunuldozes","timestamp":"2020. február. 26. 17:09","title":"A surrey-i rendőrség palacsintákkal keresi a bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]