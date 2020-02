Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége tavaly.","shortLead":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége...","id":"20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f215e80-9343-4cf8-a4fd-5366bd80f68d","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","timestamp":"2020. február. 27. 16:59","title":"50 milliárd forintos nyereséget hozott össze a K&H","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","shortLead":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","id":"20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe79bb4-e952-4349-800f-a1f08e5f1361","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","timestamp":"2020. február. 26. 11:31","title":"Itt a Mercedes 421 lóerős kompakt szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A távozók tünetmentesek, de továbbra is figyelik az állapotukat az orvosok.","shortLead":"A távozók tünetmentesek, de továbbra is figyelik az állapotukat az orvosok.","id":"20200227_Szazharminc_vendeg_tavozhat_a_tenerifei_szallodabol_ahol_magyarok_is_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05a592b-7bf2-4bd9-af01-43e1836977e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Szazharminc_vendeg_tavozhat_a_tenerifei_szallodabol_ahol_magyarok_is_vannak","timestamp":"2020. február. 27. 20:11","title":"Százharminc vendég távozhat a tenerifei szállodából, ahol magyarok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak semmi udvariaskodás. ","shortLead":"Csak semmi udvariaskodás. ","id":"20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f62b7-450a-4d84-adc7-11463c26109e","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","timestamp":"2020. február. 26. 16:20","title":"„Hívjatok csak Harrynek” – kérte Harry herceg egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában egy koronavírusos fertőzött van, itthon az influenza terjed, meglepetés a BL-ben. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában egy koronavírusos fertőzött van, itthon az influenza terjed, meglepetés a BL-ben. A hvg360 reggeli...","id":"20200227_Radar360_Kover_az_EU_veget_vizionalja_nem_lesz_klima_a_metroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b97e1-bd0a-4c0d-a7e0-f12d6f27caa2","keywords":null,"link":"/360/20200227_Radar360_Kover_az_EU_veget_vizionalja_nem_lesz_klima_a_metroban","timestamp":"2020. február. 27. 08:00","title":"Radar360: Kövér az EU végét vizionálja, nem lesz klíma a metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","shortLead":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","id":"20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1501e9-9800-4b69-9c3d-656ed8cf0b32","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","timestamp":"2020. február. 27. 15:07","title":"A kutya- és macskahús fogyasztásának betiltásával harcolnak a koronavírus ellen Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","shortLead":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","id":"20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdcb4f6-5453-4d93-b92f-4adc08b21036","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","timestamp":"2020. február. 27. 17:32","title":"Jelentős havazásra figyelmeztet a közút az északi megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","shortLead":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","id":"20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69931fa7-a7a3-4535-b78d-27d377a10e31","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:39","title":"Még bizonytalan, mennyire halálos a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]