Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem teszi fel a kérdést: hormonnal vagy anélkül? A kevésbé szerencsések számára azonban, akiknek a klimax rémálmokká változtatja a mindennapjaikat, komoly dilemma az ideális választás. \r

","shortLead":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem...","id":"remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c2c83b-4266-4b1b-996f-1b13ab54872b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","timestamp":"2020. február. 28. 07:30","title":"Mi segíthet, hogy ne legyen rémálom a klimax?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed a kór, s már a szomszédos országokban is megjelent az Iránból tovább hurcolt betegség. A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt.","shortLead":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed...","id":"20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59184a1-1fa9-47f1-bda5-180524f5611e","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","timestamp":"2020. február. 29. 07:00","title":"Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a1eb79-3a36-4069-a344-e722d899e89b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A migrációs helyzet is témája volt a megbeszélésnek. ","shortLead":"A migrációs helyzet is témája volt a megbeszélésnek. ","id":"20200228_Orban_Viktor_targyalt_Erdogannal_majd_osszehivta_a_biztonsagi_kabinetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a1eb79-3a36-4069-a344-e722d899e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c342625a-43de-4c50-846f-32e997fcab40","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orban_Viktor_targyalt_Erdogannal_majd_osszehivta_a_biztonsagi_kabinetet","timestamp":"2020. február. 28. 19:15","title":"Orbán Viktor tárgyalt Erdogannal, majd összehívta a biztonsági kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál is többet lassulhat a pesszimista forgatókönyv szerint.","shortLead":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál...","id":"20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f51382f-9c2f-4a62-b221-7a420a3a57d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","timestamp":"2020. február. 28. 12:20","title":"A Telekom és a Netflix nyerhet a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az érintettek állításuk szerint csak ígéretet kaptak a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, hogy folyamatban van a beszerzés. ","shortLead":"Az érintettek állításuk szerint csak ígéretet kaptak a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, hogy folyamatban van...","id":"20200228_vedofelszereles_haziorvos_eljarasrend_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d1b81-209c-4176-b727-6a9a1ab34e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_vedofelszereles_haziorvos_eljarasrend_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 19:55","title":"Különleges védőfelszerelést írtak elő a háziorvosoknak, de nem lehet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen 90 kilométer/órás széllökések jöhetnek. Borsodban és Hevesben a havazás okozhat gondot.","shortLead":"Több helyen 90 kilométer/órás széllökések jöhetnek. Borsodban és Hevesben a havazás okozhat gondot.","id":"20200228_viharos_szel_idojaras_masodfoku_riasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603c802f-a7f5-4bb9-86b2-7558c0e437cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_viharos_szel_idojaras_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. február. 28. 05:04","title":"Több megyére is másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A távozók tünetmentesek, de továbbra is figyelik az állapotukat az orvosok.","shortLead":"A távozók tünetmentesek, de továbbra is figyelik az állapotukat az orvosok.","id":"20200227_Szazharminc_vendeg_tavozhat_a_tenerifei_szallodabol_ahol_magyarok_is_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05a592b-7bf2-4bd9-af01-43e1836977e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Szazharminc_vendeg_tavozhat_a_tenerifei_szallodabol_ahol_magyarok_is_vannak","timestamp":"2020. február. 27. 20:11","title":"Százharminc vendég távozhat a tenerifei szállodából, ahol magyarok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapnyi tesztelés után a Google úgy döntött, leváltja a Google Earth többféle böngészős működését lehetővé tévő eddigi technológiát. Ennek eredményeként mostantól a Firefoxban, az Operában és a Microsoft Edge-ben is elérhető lett a szolgáltatás.","shortLead":"Több hónapnyi tesztelés után a Google úgy döntött, leváltja a Google Earth többféle böngészős működését lehetővé tévő...","id":"20200227_google_earth_bongeszo_firefox_opera_edge_webassembly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951ce6c6-f26d-4281-9a3d-be749abcf719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_google_earth_bongeszo_firefox_opera_edge_webassembly","timestamp":"2020. február. 27. 16:03","title":"Szívesen használná a Google Earth-öt? Örülni fog a Google újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]