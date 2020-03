Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t vagy androidos készüléket választ. Meglepő, hogy egy cég ilyen környezetben gondolja úgy, windowsos telefonnal rukkolna ki.","shortLead":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t...","id":"20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbb80d8-eab4-4b7e-8099-88a2810a69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","timestamp":"2020. március. 02. 13:03","title":"Ezt nem láttuk jönni: új windowsos telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e53508-1807-45a7-90ed-09f25d0f99ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Karolinában Joe Biden győzött, Tom Steyer kiszáll a küzdelemből.","shortLead":"Dél-Karolinában Joe Biden győzött, Tom Steyer kiszáll a küzdelemből.","id":"20200301_Ujabb_demokrata_jelolt_adta_fel_az_elnokvalasztasi_kampanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e53508-1807-45a7-90ed-09f25d0f99ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921c04e2-c869-4b89-8575-afbe6a44b4f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ujabb_demokrata_jelolt_adta_fel_az_elnokvalasztasi_kampanyt","timestamp":"2020. március. 01. 10:30","title":"Újabb demokrata jelölt adta fel az elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pert nyert a világ egyik leghíresebb múzeuma, a firenzei Uffizi az internetes jegyüzérek ellen. Érvényes belépőket árultak ugyan, de kétszeres–háromszoros árakon.","shortLead":"Pert nyert a világ egyik leghíresebb múzeuma, a firenzei Uffizi az internetes jegyüzérek ellen. Érvényes belépőket...","id":"202009_internetes_jegyuzerek_volt_kepuk_hozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957dd8a8-b5fd-4e6b-be5c-c24b477ff601","keywords":null,"link":"/360/202009_internetes_jegyuzerek_volt_kepuk_hozza","timestamp":"2020. március. 02. 14:00","title":"Amikor belépőt vált egy múzeumba, jól nézze meg, melyik oldalon jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","shortLead":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","id":"20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0458091c-14cf-4507-adfc-c91c2dd93b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","timestamp":"2020. március. 01. 08:57","title":"A koronavírus-járványnak van egy pozitív következménye is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen vasárnap este Prágában.\r

\r

","shortLead":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen...","id":"20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b58db-c6b8-4f0a-ae7a-a7b443b2cf54","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 01. 21:42","title":"Azért tüntettek Prágában, mert nem akarnak Magyarország útjára térni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40da3de-b31b-450d-b716-8a508bf63326","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az Orbán-kormány ismét, többedszer nekiveselkedik az egészségügyi ágazat megújításának, de az első előterjesztés máris bukásra áll. Politikai okokból halhat bölcsőhalált az új csomag.","shortLead":"Az Orbán-kormány ismét, többedszer nekiveselkedik az egészségügyi ágazat megújításának, de az első előterjesztés máris...","id":"202009__egeszsegugyi_atalakitas__orokzold_kerdesek__agyra_jarok__halmozodo_adossagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40da3de-b31b-450d-b716-8a508bf63326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d677db73-8ea7-43b4-9927-ca7e20c9ca16","keywords":null,"link":"/360/202009__egeszsegugyi_atalakitas__orokzold_kerdesek__agyra_jarok__halmozodo_adossagok","timestamp":"2020. március. 02. 11:00","title":"10 év alatt sem javult a helyzet, most újra nekifutnak az egészségügy reformjának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány a koronavírus-járványra hivatkozik, míg a Magyar Helsinki Bizottság szerint ez álságos, mert a szerb oldalon nem találtak még egyetlen egy fertőzöttet sem.","shortLead":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány...","id":"20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e84b65b-2e32-418c-9a82-18efa07e6022","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","timestamp":"2020. március. 02. 16:50","title":"Helsinki Bizottság: Látszatintézkedés a menekültek teljes kizárása a koronavírusra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","shortLead":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","id":"20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad56b23d-fdfd-40b5-b36b-a974da5d8952","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","timestamp":"2020. március. 02. 14:11","title":"Leváltották Renner Erika kártérítési perének tárgyaló bíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]