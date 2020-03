Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban, abban hogy ne okozzanak balesetet, felesleges forgalmi torlódást.","shortLead":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos...","id":"20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b0d07f-d32c-4d32-87ff-e238170310ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","timestamp":"2020. március. 01. 20:03","title":"Kísérlet robotokkal: nincs egyetlen vezér, mindegyik robot maga dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736859d4-b9e6-45a3-adf1-689467d9c5f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétmillió euróból indít franchise-láncot külföldön a Makery.","shortLead":"Kétmillió euróból indít franchise-láncot külföldön a Makery.","id":"20200302_makery_befektetes_franchise_terjeszkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736859d4-b9e6-45a3-adf1-689467d9c5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041acd1f-f7bf-4893-b56e-415f6f768a55","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_makery_befektetes_franchise_terjeszkedes","timestamp":"2020. március. 02. 09:38","title":"Külföldön terjeszkedik a magyar étterem, ahol a vendégeknek maguknak kell főzniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem jelentene semmit.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem...","id":"20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c1cc3-e8a9-46c2-ab13-28c86ed66534","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","timestamp":"2020. március. 02. 18:45","title":"Üres jogi csűrcsavarás A Mi Hazánk Trianon-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene. Véleménynyilvánító népszavazást írtak ki, amelynek ma este lesz eredménye.","shortLead":" A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene...","id":"20200302_Nincs_is_engedelye_a_kormany_altal_eroltetett_szentendrei_hidnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25458344-2682-459f-a7b7-616e47e78958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nincs_is_engedelye_a_kormany_altal_eroltetett_szentendrei_hidnak","timestamp":"2020. március. 02. 17:10","title":"Nincs is engedélye a kormány által erőltetett szentendrei hídnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","shortLead":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","id":"20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952476e3-a830-4ae7-8bf3-54546ff03261","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","timestamp":"2020. március. 02. 06:41","title":"100 km/h-ra csökkentik a legnagyobb megengedett sebességet Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece4891-a2da-4204-aa80-bc715d43ab5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amy Klobuchar várhatóan Joe Bident támogatja.","shortLead":"Amy Klobuchar várhatóan Joe Bident támogatja.","id":"20200302_amy_klobuchar_demokrata_szenator_elnokjelolt_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ece4891-a2da-4204-aa80-bc715d43ab5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a872300-0661-44fc-9666-b3b791d14739","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_amy_klobuchar_demokrata_szenator_elnokjelolt_kampany","timestamp":"2020. március. 02. 20:45","title":"Újabb demokrata szállt ki az elnökjelöltségért folyó versenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","shortLead":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","id":"20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34cf341-0a5e-41fa-b0b8-2733c18be1be","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","timestamp":"2020. március. 01. 10:23","title":"Törölték az American Airlines járatát, mert a személyzet nem volt hajlandó Milánóba repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]