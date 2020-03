Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény a Bujákon megvert nő ügyében. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény...","id":"20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477ffea-0806-4052-b567-5869af7427c9","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Radar360: Magyarországon is járt egy koronavírusos beteg, hatalmas EU-s gyorssegély migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben a végeredményt. ","shortLead":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben...","id":"20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21db0da-94bd-4eb1-8a61-0c66e50f8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","timestamp":"2020. március. 04. 14:36","title":"Továbbra is politikai patthelyzet van Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play áruházat.","shortLead":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play...","id":"20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fbca45-8065-4a59-9423-c8d552104749","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","timestamp":"2020. március. 03. 17:03","title":"Jött egy új gomb a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem tartja meg szokásos I/O fejlesztői konferenciáját, pontosabban máshogyan tartja meg, mint eddig.","shortLead":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem...","id":"20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bc529-b5db-457b-a737-7bf18799721e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 09:33","title":"Már meg sem lepődünk: elmarad a Google éves fejlesztői konferenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le a 0-100-as sprintet. ","shortLead":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le...","id":"20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5489b41-2755-4a2c-be00-a2cdbadb0775","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","timestamp":"2020. március. 04. 11:21","title":"3 hengeres és 1700 lóerős 4 személyes sportkocsival sokkol a Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160addc7-ff49-4538-bfd4-f3d203e71c20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat a BKK saját helyein és a cégek által felajánlott felületeken hirdeti a higiénia fontosságát.","shortLead":"Az önkormányzat a BKK saját helyein és a cégek által felajánlott felületeken hirdeti a higiénia fontosságát.","id":"20200303_Plakatokon_nepszerusiti_a_kezmosast_es_a_zsebkendohasznalatot_a_fovaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160addc7-ff49-4538-bfd4-f3d203e71c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239f3607-b8ca-4f01-8760-0f2d4afd8417","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Plakatokon_nepszerusiti_a_kezmosast_es_a_zsebkendohasznalatot_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 03. 16:23","title":"Plakátokon népszerűsíti a kézmosást és a zsebkendőhasználatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","shortLead":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","id":"20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e494ccdc-b29b-4587-93e4-20d4f738d8ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","timestamp":"2020. március. 03. 10:33","title":"Napokon belül bemutatják az Oppo életmentőnek szánt óráját és új telefonjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Létrejött a Digitális Szabadság Munkacsoportot, aminek az lesz a feladata, hogy átláthatóvá tegye a \"nemzetközi technológiai cégek\" működését.","shortLead":"Létrejött a Digitális Szabadság Munkacsoportot, aminek az lesz a feladata, hogy átláthatóvá tegye a \"nemzetközi...","id":"20200303_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_facebook_google_szemelyes_adat_digitalis_szabadsag_munkacsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d30b61-1587-4bad-96f4-97cdc8056789","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_facebook_google_szemelyes_adat_digitalis_szabadsag_munkacsoport","timestamp":"2020. március. 03. 10:36","title":"Felállt a kormány Facebook-munkacsoportja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]