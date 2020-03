Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban egy olyan kvantumszámítógépet mutat majd be, amely kétszer erősebb a jelenlegi legerősebbnél.","shortLead":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban...","id":"20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54874a80-e99d-409d-88f2-51c98f44dd8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","timestamp":"2020. március. 05. 12:03","title":"Állj félre, Google: a Honeywell megépíthette a világ legerősebb kvantumszámítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb megérkezhet a OnePlus 8.","shortLead":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb...","id":"20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535818f9-b9de-43ae-85d1-fa185ba830bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","timestamp":"2020. március. 05. 13:03","title":"Hamarabb érkezhet a OnePlus 8 a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett az országba, önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett...","id":"20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a5aad-ab36-4818-9826-4fc36980b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","timestamp":"2020. március. 05. 17:59","title":"A másik iráni diák maga jelezte, hogy fertőzött lehet, ezután önkéntes karaténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c03340-ffcb-41ba-af5f-0d126b3dde3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három hónap alatt feltérképeznek minden magyaroszági utat, nézik a Kresz-táblákat és az útburkolati jeleket is, ami nélkülözhetetlen az önvezető autók fejlesztéséhez. 