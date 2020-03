Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","shortLead":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","id":"20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e99a4b-ce86-472d-ac2b-1c422debc17f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","timestamp":"2020. március. 09. 18:13","title":"Ez baj: a tengeri teknősöket a műanyagok kinézete és szaga is vonzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje.","shortLead":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek...","id":"20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83045e61-8673-4386-848c-a770d8233a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","timestamp":"2020. március. 11. 06:25","title":"Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A januári hétéves rekordnál egy kicsivel alacsonyabb inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal februárra, de így is több, mint másfélszer akkora az áremelkedés, mint amit a kormány tervezett.","shortLead":"A januári hétéves rekordnál egy kicsivel alacsonyabb inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal februárra, de...","id":"20200310_Elszallt_az_elelmiszerek_ara_gyorsan_no_tovabb_az_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a921ce6e-30e8-4284-a259-10c5b01a66a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Elszallt_az_elelmiszerek_ara_gyorsan_no_tovabb_az_inflacio","timestamp":"2020. március. 10. 09:35","title":"Elszállt az élelmiszerek ára, gyorsan nő tovább az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","shortLead":"A minden korábbinál nagyobb végsebességet egy elektromos rásegítés nélküli 1600 lóerős biturbó V8 motor teszi lehetővé.","id":"20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5d92a8-c060-4309-b08d-af03a9f3f900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625bf849-340e-480b-a9eb-f3d1b3db7f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_530_kmhval_is_szaguldhat_a_legujabb_koenigsegg_jesko_absolut_hiperauto","timestamp":"2020. március. 10. 06:41","title":"530 km/h-val is száguldhat a legújabb Koenigsegg hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","shortLead":"Aki teheti, menjen – üzenték a Facebookon.","id":"20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef2990-e2b2-4b6e-8c22-8f42b0fb9632","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_romai_magyar_nagykovetseg_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 05:53","title":"A római magyar nagykövetség szerint haladéktalanul el kell hagyni Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ért egyet az eljárással. ","shortLead":"Nem ért egyet az eljárással. ","id":"20200309_Stephen_King_Woody_Allen_konyvenek_visszavonasarol_Ki_kap_legkozelebb_szajkosarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bf7894-61b9-48d5-bbf9-faecdf8b25f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Stephen_King_Woody_Allen_konyvenek_visszavonasarol_Ki_kap_legkozelebb_szajkosarat","timestamp":"2020. március. 09. 16:30","title":"Stephen King Woody Allen könyvének visszavonásáról: „Ki kap legközelebb szájkosarat?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol szexuális játékokba vonta be a résztvevőket.","shortLead":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol...","id":"20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17286ea-c1ec-493c-8815-bdbe83f4e1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","timestamp":"2020. március. 09. 21:17","title":"Dokumentumfilm készült a táborokról, ahol egy budapesti tanár gyerekeket molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A baktériumflóra összetételét kell vizsgálni.","shortLead":"A baktériumflóra összetételét kell vizsgálni.","id":"20200310_Nyalbol_felismerheto_lehet_a_demencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b262e42-a4a6-4979-82f0-fa729acef4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_Nyalbol_felismerheto_lehet_a_demencia","timestamp":"2020. március. 10. 21:29","title":"Nyálból felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]