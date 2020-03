Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági rendezvényen, amelyet a családon és a párkapcsolaton belüli erőszak visszaszorítása érdekében rendeztek meg. Az este csúcspontja azonban nem egy jól sikerült fellépés volt, hanem egy meglepő helyről érkezett levél. Az igazságügyi miniszter levele, amelyet most változtatások nélkül közlünk. ","shortLead":"Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági...","id":"20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775cdfc2-baf0-450e-9924-69e96c5579dd","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","timestamp":"2020. március. 09. 09:05","title":"„Bízzanak bennem és legyenek a szövetségeseink” – itt van Varga Judit teljes levele a nőjogi civilekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet és a Patent Egyesület. A demonstráció és koncert lényege, hogy a nőnap ne az ajándékba adott bonbonokról szóljon, hanem inkább a családon belüli és a párkapcsolati erőszak visszaszorításáról. Legyen ez a nap a női egyenjogúságért folytatott harc ünnepe is. A nők elleni erőszak áldozatainak jogi képviselete céljából gyűjtést is szerveztek, az esemény fővédnöke Karácsony Gergely volt, a fellépők között szerepelt Halász Judit, Oláh Ibolya és Kollár-Klemencz László. Meglepetés volt Varga Judit igazságügyi miniszter személyes levele, amelyben a támogatásáról biztosította a szervezőket. 