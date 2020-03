Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","shortLead":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","id":"20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82caad18-0d4d-4705-b69f-1fda79cc3325","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. március. 09. 07:37","title":"Két kamion ütközése miatt lezárták az M1-es autópályát, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alapbér jár annak, akit a koronavírus-járvány miatt mentesítenek a munkavégzés alól.","shortLead":"Alapbér jár annak, akit a koronavírus-járvány miatt mentesítenek a munkavégzés alól.","id":"20200309_A_Munka_Torvenykonyve_nem_ismeri_a_karanten_fogalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525eb8f8-7f12-41ca-939f-cc4fa9f2f800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_A_Munka_Torvenykonyve_nem_ismeri_a_karanten_fogalmat","timestamp":"2020. március. 09. 06:44","title":"A Munka Törvénykönyve nem ismeri a karantén fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem derül. A tompítás nem a véletlen műve, és nem csak nálunk volt ilyen.","shortLead":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem...","id":"20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc13f8f3-4967-47ee-bc48-dc28fa8554be","keywords":null,"link":"/elet/20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","timestamp":"2020. március. 09. 17:29","title":"Magyarországon is cenzúrázták a Disney vállaltan homoszexuális karakterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bíznak a külföldi diákok a magyar hatóságokban, sokan inkább magánorvoshoz mennének.","shortLead":"Nem bíznak a külföldi diákok a magyar hatóságokban, sokan inkább magánorvoshoz mennének.","id":"20200309_Fel_napos_varakozasra_a_betegek_odavissza_kuldozgetesere_panaszkodnak_a_karantenban_levo_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd8a90-e74c-4b17-8775-f8cace33c234","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Fel_napos_varakozasra_a_betegek_odavissza_kuldozgetesere_panaszkodnak_a_karantenban_levo_diakok","timestamp":"2020. március. 09. 09:00","title":"Fél napos várakozásra, a betegek oda-vissza küldözgetésére panaszkodnak a karanténban lévő diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét, mert iratokat kért tőle.","shortLead":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét...","id":"20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb7538-25f1-4bc9-b74a-b31e45a41cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","timestamp":"2020. március. 09. 10:11","title":"Rossz volt a sör, graffitivel állt bosszút egy nagykőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","shortLead":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","id":"20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95edb8fc-1e3e-45ea-8066-178574699192","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","timestamp":"2020. március. 10. 10:40","title":"Betett a koronavírus a budapesti éttermeknek és a bulinegyednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","shortLead":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","id":"20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95239b1a-f5e5-4dbb-83d0-cb45829f563d","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 09. 19:00","title":"Megtiltotta a Pázmány, hogy diákjai és oktatói külföldre utazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f425b8b5-4a3e-466d-94a3-654fdb887761","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A briteknél nemcsak a koronavírus okoz riadalmat, hanem az egyre szaporodó utcai erőszak, rablás. A támadók többségénél kés van, a kormány most rájuk akar lecsapni, megerősítve a rendőrséget. A megelőzésben a civil, köztük az egyetemi szerveződések is sokat tehetnek – és tesznek is.","shortLead":"A briteknél nemcsak a koronavírus okoz riadalmat, hanem az egyre szaporodó utcai erőszak, rablás. A támadók többségénél...","id":"20200310_Szeretettel_NagyBritanniabol_Irj_egy_SMSt_ha_hazaertel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f425b8b5-4a3e-466d-94a3-654fdb887761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18811b1f-1437-4eba-b167-7eb833397b82","keywords":null,"link":"/360/20200310_Szeretettel_NagyBritanniabol_Irj_egy_SMSt_ha_hazaertel","timestamp":"2020. március. 10. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Írj egy SMS-t, ha épségben hazaértél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]