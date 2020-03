Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","shortLead":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","id":"20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530dbac-1a9f-4de9-825a-ec9653d4f344","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","timestamp":"2020. március. 12. 09:54","title":"Kiürítik a UPC székházát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán.","shortLead":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad101c6-72d4-4848-afd3-5d41c7a17707","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. március. 11. 09:30","title":"Veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán Viktor Chisinauban az EU-ról is kifejtette a véleményét. Azt monda, jobb belül lenni, mint kívül. „Nem könnyű, de megéri” – foglalta össze az uniós tagságot a kormányfő.","shortLead":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán...","id":"20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576301be-6ed3-4dc8-b2d9-6bec2d9bf000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","timestamp":"2020. március. 12. 12:31","title":"30 milliárdos hitelkeretet nyit Magyarország Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","shortLead":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","id":"20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359cd1f7-e6e7-4ed9-a617-b56163e3bbb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","timestamp":"2020. március. 11. 09:21","title":"Koronavírus elleni autófertőtlenítést hirdetnek Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","shortLead":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","id":"20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289143b-fefe-447b-b53d-bc1b1b8670db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. március. 10. 18:21","title":"Elég egyértelmű, hogy ez a lamborghinis trumpista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdf7691-0b3b-473f-b44b-6724246f8db6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.\r

","shortLead":"Az RB Leipzig először jutott a BL legjobb nyolc csapata közé.\r

","id":"20200310_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7691-0b3b-473f-b44b-6724246f8db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dfe152-e35b-4a26-a5d9-c2fb536f2c45","keywords":null,"link":"/sport/20200310_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 10. 23:19","title":"Gulácsiék kiütötték a Bajnokok Ligája-döntős Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7eaa03-0f89-4628-949c-a8179707c3fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járványvédelmi lépéseket készített elő és vezet be Budapest, amelyek a tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is érintik – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. ","shortLead":"Járványvédelmi lépéseket készített elő és vezet be Budapest, amelyek a tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is...","id":"20200311_koronavirus_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f7eaa03-0f89-4628-949c-a8179707c3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57496c7d-4353-409b-810f-0e83c9f1ad59","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_jarvany","timestamp":"2020. március. 11. 16:04","title":"Budapest a vírus ellen: többet takarítanak, felfüggesztik az első ajtós felszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid focistái és kosárlabdázói is karanténba kerültek, mert az egyik kosarasnak pozitív lett a tesztje.","shortLead":"A Real Madrid focistái és kosárlabdázói is karanténba kerültek, mert az egyik kosarasnak pozitív lett a tesztje.","id":"20200312_Karantenba_kerultek_a_Real_Madrid_jatekosai_elmarad_ket_fordulo_a_spanyol_bajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f200024e-6b25-4cc4-a0b2-7f9e3f1fefcb","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Karantenba_kerultek_a_Real_Madrid_jatekosai_elmarad_ket_fordulo_a_spanyol_bajnoksagban","timestamp":"2020. március. 12. 12:55","title":"Karanténba kerültek a Real Madrid játékosai, elmarad két forduló a spanyol bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]