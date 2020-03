Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányrendelettel jött új szabályok miatt minden magyar felsőoktatási intézményben változások lépnek életbe.","shortLead":"A kormányrendelettel jött új szabályok miatt minden magyar felsőoktatási intézményben változások lépnek életbe.","id":"20200311_egyetemek_koronavirus_veszhelyzet_rektori_szunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba973b20-ba8e-4eb0-8cf9-a57379dae912","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_egyetemek_koronavirus_veszhelyzet_rektori_szunet","timestamp":"2020. március. 11. 21:45","title":"Így változik az egyetemi élet a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","shortLead":"Van olyan termék, aminek alkoholtartalma 93 százaléknál is nagyobb.","id":"20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3ea-0356-4db4-ad95-19433225b480","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Gorogorszagban_fertotlenitesre_hasznaljak_a_lefoglalt_alkoholkeszleteket","timestamp":"2020. március. 12. 17:35","title":"Görögországban fertőtlenítésre használják a lefoglalt alkoholkészleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió is, bár az nem valószínű. Nem hagyományos gazdasági válságról van szó, gazdasági eszközökkel megoldani nem lehet, csak átvészelni. Ehhez a kormánynak ezermilliárd forintos mozgástere van, és a jegybank kezében is vannak eszközök.","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió...","id":"202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f036e-33f6-4f77-98c3-c4bb9051aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 12. 06:30","title":"Az ingyenhiteltől a vírusutalványig – így védheti a kormány a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely tett bejelentést csütörtökön.","shortLead":"Karácsony Gergely tett bejelentést csütörtökön.","id":"20200312_Minden_mozi_es_szinhazi_eloadast_felfuggesztenek_Budapesten_nem_latogathatoak_a_muzeumok_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6379f99a-9546-4613-9596-09ac9e1c3bee","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Minden_mozi_es_szinhazi_eloadast_felfuggesztenek_Budapesten_nem_latogathatoak_a_muzeumok_sem","timestamp":"2020. március. 12. 15:13","title":"Budapest múzeumokat, könyvtárakat, színházakat és mozikat zár be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok úgy határozott, hogy a kínai gyártó, a Huawei rövid időre (45 napig) ismét mentesülhet néhány szankció alól.","shortLead":"Az Egyesült Államok úgy határozott, hogy a kínai gyártó, a Huawei rövid időre (45 napig) ismét mentesülhet néhány...","id":"20200313_huawei_amerikai_szankciok_exporttilalom_majus_15","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ab8dca-5d81-47ed-b74b-77a1df77b167","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_huawei_amerikai_szankciok_exporttilalom_majus_15","timestamp":"2020. március. 13. 09:03","title":"Újabb kegyelmet kapott Amerikától a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d253a7-b20b-47a9-815f-761b2028b738","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mire egyet pislogott, minden megváltozott Görögországban – értékeli az athéni helyzetet Káki Báli. Az Avgi napilap főszerkesztőjét, Alexisz Ciprasz volt kormányfő tanácsadóját az elmúlt hetek eseményeiről kérdeztük. ","shortLead":"Mire egyet pislogott, minden megváltozott Görögországban – értékeli az athéni helyzetet Káki Báli. Az Avgi napilap...","id":"202011_haborus_klima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d253a7-b20b-47a9-815f-761b2028b738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0357ef-d038-48e5-b89e-c8d46a5912c4","keywords":null,"link":"/360/202011_haborus_klima","timestamp":"2020. március. 12. 13:00","title":"„Orbán Viktor nem menő Görögországban, az eszközei viszont azok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","shortLead":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","id":"20200312_lego_nintendo_super_mario","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e60771f-27c6-412d-ae46-131498aaa700","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_lego_nintendo_super_mario","timestamp":"2020. március. 12. 16:03","title":"Jön az újfajta legókészlet, a Nintendo Super Mariója ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke közepes és magas földrajzi szélességein – állapították meg a kutatók a Nature Climate Change című folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke...","id":"20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55eb5b6-3e29-4968-83c0-abbc7d67507a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Rájöttek, mi melegíti fel a levegőt az északi féltekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]