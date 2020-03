Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","shortLead":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","id":"20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f424c60-37a7-4d5a-9d2d-414371db6983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 16. 09:03","title":"Koronavírus ellen: ingyenes telefonfertőtlenítő szolgáltatást vezethet be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fd602b-1382-419f-8af2-021be7042122","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Alig fél évet töltött hivatalában Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök és a kormány több fontos tagja. Volodimir Zelenszkij államfő szerint nem voltak elég eredményesek, és a miniszterek túl sok külföldit neveztek ki az állami vállalatok igazgatótanácsaiba.","shortLead":"Alig fél évet töltött hivatalában Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök és a kormány több fontos tagja. Volodimir...","id":"202011__ukran_kormanyatalakitas__tapasztalathiany__regi_kaderek__lapaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22fd602b-1382-419f-8af2-021be7042122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e035df5-6ee6-41e7-8df7-21849902c7a0","keywords":null,"link":"/360/202011__ukran_kormanyatalakitas__tapasztalathiany__regi_kaderek__lapaton","timestamp":"2020. március. 15. 16:00","title":"Az egyik oligarcha embereit a másikéra cserélte az ukrán elnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","shortLead":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","id":"20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61362a55-0f41-4d2a-84c4-5f5c2dd46c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 08:40","title":"Bezártak az útdíjszedő ügyfélszolgálati irodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A benzinkúton a szappanoperák hőseinek előre köszönnek, én meg ott állok mögötte, és senki sem tudja, ki vagyok - mondja Börcsök Enikő. A színésznőt a Vígszínházban uralkodó feszült hangulatról, a zaklatási ügyekről, rendezői ambícióiról és traumákról is kérdeztük. HVG-portré.","shortLead":"A benzinkúton a szappanoperák hőseinek előre köszönnek, én meg ott állok mögötte, és senki sem tudja, ki vagyok...","id":"202011_borcsok_eniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca86389-ec51-4626-9bee-bcd94b922d0e","keywords":null,"link":"/360/202011_borcsok_eniko","timestamp":"2020. március. 16. 13:00","title":"Börcsök Enikő a Vígszínházról: Szomorú, ha egy igazgató a hatalmával próbál tekintélyt parancsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","id":"20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd37450-bef5-4ddb-8ed5-013f22962ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","timestamp":"2020. március. 15. 13:15","title":"A csíkszeredai polgármester flashmobot szervez, hogy azt üzenje, jó, ha közel vagyunk egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter. Majd hazament, részt vett a kormányülésen, utána pedig kimutatták nála a koronavírust.","shortLead":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter...","id":"20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c90f17-b91f-41f9-9a0b-76d057323704","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","timestamp":"2020. március. 15. 09:27","title":"Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten a magyar kormány több tagjával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","shortLead":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","id":"20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2e7a95-82f5-45b4-9cb6-640ec781bb33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","timestamp":"2020. március. 16. 09:23","title":"Nem készül Ferrari és Lamborghini sem, leállt az olasz autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","shortLead":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","id":"20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88105b14-a4f3-463c-b686-f79f5fd95e84","keywords":null,"link":"/sport/20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","timestamp":"2020. március. 15. 16:55","title":"Öt fertőzött a Valenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]