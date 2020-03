Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","shortLead":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","id":"20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a389bfad-4196-4c8a-a115-402d4366911b","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","timestamp":"2020. március. 16. 15:06","title":"Parfümök helyett kézfertőtlenítőt kezd gyártani a Louis Vuitton a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a koronavírus elleni védekezéssel megbízott operatív törzs. Kiskunhalason épül fel a mobil járványkórház, Pintér Sándor belügyminiszter önkéntes karanténban van, a Magyar Orvosi Kamara javaslatait pedig politikai akciónak tartják. \r

Kiskunhalason épül fel a mobil...","id":"20200315_Operativ_torzs_sajttaj_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4272a7b-a40c-44cf-8854-366aa5bf4353","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Operativ_torzs_sajttaj_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 17:09","title":"A Jahn Ferenc kórházban kezelték a koronavírus miatt elhunyt beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Náluk 61 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Náluk 61 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200315_Szlovakiaban_bezar_majdnem_minden_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47490a52-98a3-4da4-84f9-ba26ac808056","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Szlovakiaban_bezar_majdnem_minden_uzlet","timestamp":"2020. március. 15. 20:39","title":"Szlovákiában bezár majdnem minden üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","shortLead":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","id":"20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a138f5b-597a-484b-9119-7f11802fcf68","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 13:51","title":"Koronavírus: Iránban tovább emelkedik a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. ","shortLead":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. ","id":"20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba4ce68-6e95-4e46-a523-3d155c1e66dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","timestamp":"2020. március. 15. 16:39","title":"Karácsony: Engedje meg a kormány a boltok bezáratását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","shortLead":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","id":"20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8d4ac8-36c1-483c-a30d-e97c1ac0a431","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 12:06","title":"Leáll a győri Audi-gyár a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]