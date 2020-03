Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Pénteket, néhány órával az első szabadedzés kezdete előtt – amikor a nézők már a pályára nyíló kapuk előtt sorakoztak – a szervezők bejelentették, hogy törlik a Formula–1 idénynyitó versenyét, az Ausztrál Nagydíjat. A döntést azután hozták meg, hogy a McLaren istálló jelezte: az egyik alkalmazottja koronavírus-tesztje pozitív lett, ezért visszalép az indulástól. Az FIA ezt követő tanácskozásán a többi kilenc csapat képviselői és a rendezők többségi szavazással határoztak a versenyhétvége lefújásáról.

Tudjuk, hogy ez a hír nagy csalódást kelt sok ezer rajongóban, akik látni akarták a versenyt. De az F1-es család és a tágabb közösség minden tagjának biztonsága, valamint az, hogy a verseny igazságos legyen, fontosabb. Minden jegytulajdonos visszakapja jegye teljes árát”

– olvasható a döntésről szóló közleményben.

A melbourne-i Albert Park versenypálya, a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság ausztráliai futamának helyszíne 2020. március 13-án, miután a tüdőgyulladást okozó új koronavírus járványa miatt törölték a két nappal később esedékes Ausztrál Nagydíjat © MTI / AAP / Scott Barbour

Az Ausztrál GP kiesésével már látszik: az F1-es szezon még hetekig nem indul be. Péntek délelőtt ugyanis az illetékesek a bahreini és a vietnami szervezőkkel közösen úgy döntöttek, elhalasztják - a friss hírek szerint augusztusra - a jövő hétvégére és április első hétvégéjére tervezett futamokat. Ez azt jelent, hogy az idény május végén, Európában kezdődhet, ám a döntésről kiadott közleményben figyelmeztettek: a koronavírus-járvány európai terjedése miatt ezt a lehetőséget napról napra felülvizsgálják majd.

A koronavírus-járvány a magyarországi motorsport-versenyeket is érinti. A túraautó-világkupa (WTCR) szervezői pénteken közölték, hogy nem lesz lehetőség a koronavírus-járvány miatt törölt, eredetileg április 24-26. közé tervezett hungaroringi futam megrendezésére egy későbbi időpontban sem. Az ugyanarra a hétvégére meghirdetett kamion-Eb-versennyel más a helyzet: a szervezők június 13-14-re tolnák az eseményt, de a módosítást még jóvá kell hagynia az FIA-nak. Ez azt jelenti, hogy Michelisz Norbertet nem, Kiss Norbertet azonban valószínűleg láthatják itthon versenyezni a rajongók.

Elmarad a magyar Országos Rallye Bajnokság szezonnyitója, a március utolsó hétvégéjére tervezett Eger Rallye is.

Kiss Norbert kamionversenyző a Nagy Futam versenyautókat felvonultató budapesti bemutatón 2019. május 1-jén © MTI / Lakatos Péter

Derékba tört futballidény

Hogy mi lesz a június 12. és július 12. közé tervezett foci-Eb-vel, egyelőre senki sem tudja. A hét közepén az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) még cáfolta a tizenkét országban megrendezendő kontinenstorna elhalasztásáról szóló sajtóhíreket, csütörtökön azonban már azt közölte, a jövő kedden tanácskoznak majd arról az 55 tagszövetségük képviselőivel, az európai klubok szövetségének igazgatótanácsával, a nemzeti bajnokságok megbízottjaival, valamint a játékos-szakszervezet küldötteivel arról, miként folytatódjanak az európai bajnokságok, illetve nemzetközi versenysorozatok.

Az is kiderült, hogy az UEFA egyes sorozatok esetében is azonnali döntésre kényszerült:

minden jövő heti nemzetközi kupamérkőzést elhalasztott.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágóinak jövő keddi és szerdai összecsapásait – Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern München-Chelsea, FC Barcelona-Napoli –, és csütörtökön az Európa-liga nyolcaddöntő második felvonásait nem rendezik meg. A halasztás nyomán a negyeddöntők sorsolását sem tartják meg jövő pénteken.

Az már szerda este világossá vált, hogy nem lesz elég a nézőket kizárni a stadionokból a koronavírus-járvány terjedésének megfékezéséhez. Daniele Ruganiról, a Juventus olasz játékosáról ugyanis kiderült, hogy megfertőződött a koronavírussal, majd további Serie A-s futballistákról derült ki ugyanez. Később arról érkeztek hírek, hogy karanténba vonult a teljes Real Madrid, hogy a Chelsea 19 éves támadója, Callum Hudson-Odoi is pozitív tesztet produkált, és hogy az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta is a fertőzöttek között van.

Daniele Rugani © AFP / Massimiliano Ferraro

A többi csapatsport hazai szövetsége már lépett Leállt a teljes kézilabda-, a kosárlaba-, a röplabda-, a vízilabda-bajnokság, minden korosztályban. Az edzések megtartása a klubokon múlik, de a legtöbb helyen erről is letettek. A jégkorongozók először az Erste Liga küzdelmeit állították le, két bajnokot – Ferencváros és Csíkszereda – avatva, majd pénteken a teljes idényt befejezettnek nyilvánították. Az már egy hete eldőlt, hogy elmarad a női A csoportos világbajnokság Kanadában, majd pénteken az U18-as korosztály vb-it is törölték. A férfi felnőtt tornákról kedden várható döntés, de furcsa lenne, ha megtartanák. Szünetel a játék az észak-amerikai bajnokságokban is. Előbb az NBA-t állították le, miután Rudy Gobert, a Utah Jazz játékosának mintája lett pozitív. Annyira nem tartott a vírustól, hogy egy sajtótájékoztatón végigfogdosta az összes mikrofont. Később egy csapattársárára is kiderült, hogy fertőzött. A jégkorongliga, az NHL is pihenőre vonult.

A bajnokságokat több országban már fel is függesztették. Az olaszoknál már március 10-én döntöttek arról, hogy nemcsak a futballmeccseket, de valamennyi sporteseményt betiltják, első körben április 3-ig. Azóta a legnagyobbak közül leállt a spanyol, a francia, az angol és a német bajnokság is. Az 55 UEFA-tagország közül ötben futballoznak tovább, köztük Magyarországon is, igaz, zárt kapuk mögött. Az MLSZ tehát még kitart, bár az Orbán Viktor által bejelentett iskolabezárások határása az utánpótlás-bajnokságokat szombaton délelőtt felfüggesztette.

Azzal, hogy a bajnokságok megbénultak, világossá vált, hogy az igen szoros menetrend nehezen lesz tartható az Eb-ig. Ha ugyanis azokat nem sikerül időre lezárni, nem marad idő a nemzeti kupák befejezésére sem, a válogatottak felkészülésére pedig végképp nem.

Arról nem is beszélve, hogy a bolgárok döntése nyomán törölték a bolgár-magyar Eb-pótselejtezőt (korábban zárt kapus rendezésről volt szó), és a FIFA azt javasolja, hogy márciusban és áprilisban valamennyi nemzetközi meccset halasszanak el.

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA által közreadott kép az üres lelátókról a párizsi Parc des Princes stadionban a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund visszavágója előtt 2020. március 11-én © MTI / EPA / UEFA / Getty Images

A Giro ugrott. Na de a vizes Eb?

Az már biztossá vált, hogy nem rendezik meg Magyarországon a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny idei első három szakaszát május 9-11. között, erről már kormányrendelet is megjelent. A rajtot, az úgynezevett Grande Partenzát Budapestre tervezték, azon kívül még tartottak volna egy Budapest-Győr és egy Székesfehérvár-Nagykanizsa közötti szakaszt, hogy aztán a viadal Olaszországban folytatódjon. A magyarországi események megrendezésére összesen 7,8 milliárd forintot biztosított a kormány.

A magyarországi szervezők bejelentése nyomán péntek délután a főszervező RCS Sport bejelentette: elhalasztják a teljes körversenyt. Az olaszok indoklása szerint a magyar helyzet volt az utolsó csepp a pohárban. Április 3-a előtt az RSC Sport semmiképp nem tud tájékoztatni arról, hogy mikor tarthatják meg a versenyt. Aznap jár le ugyanis az olasz kormány rendkívüli intézkedéseinek határideje.

© AFP / MArco Bertorello

Budapesten még két nemzetközi versenyt rendeztek volna tavasszal, ezek közül az egyik a vizes sportokat tömörítő európai szövetség (LEN) felügyelete alatt szerveződő vizes Európa-bajnokság. Az úszóversenyeket május 11-17. közé tervezték, a műugró, szinkronúszó eseményeket, valamint a nyíltvízi úszóversenyeket pedig május 18-24. közé. Hivatalos döntés egyelőre nem született a lefújásukról vagy elhalasztásukról, de a Magyar Úszószövetség elnöke szerint ez csak idő kérdése. Wladár Sándor az InfoRádió Vegyesúszás című magazinjának beszélt arról, hogy a kormányzat új intézkedései nyomán nem lehet megrendezni az Eb-t.

Ha most kéne erről dönteni, azt mondanám, nem lehet megtartani. Az Európai Úszószövetség egyébként kiadott egy direktívát, amely szerint április 15-ig semmilyen versenyt nem lehet megrendezni, ami az ő égiszük alatt van"

– közölte Wladár. Azt is hozzátette, hogy most még úgy vannak vele, hogy lesz verseny, a szervezőbizottság is dolgozik. Azt viszont nem tartotta kizártnak, hogy a LEN későbbi időpontra tolja majd az eseményt.

Elhalasztják az április 14-19. közöttre tervezett Fed Kupa-döntőt, így a legjobb női teniszezők nem jönnek Budapestre.

Szombatra aztán kiderült az is, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség is elhalasztja a versenyrendszerébe tartozó összes sportrendezvényt.

Olimpia lesz?

Talán halasszuk el egy évvel. Ez jobban tetszik, mint az, hogy üres lelátók előtt tartsuk meg.”

Így fogalmazott Donald Trump amerikai elnök, miután telefonon egyeztetett Abe Sindzó japán miniszterelnökkel arról, mi legyen a július 24. és augusztus 9. közé tervezett, XXXII. nyári olimpiai játékokkal és az azt követő paralimpiával most, hogy világszerte fertőz az új típusú koronavírus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pandémiává nyilvánította a járványt.

A két ország vezetői nem sokkal azután beszéltek, hogy a görögországi Olümpiában, az ókori játékok helyszínén csütörtök délelőtt megtartották a lánggyújtó ceremóniát. Az eseményre rendszerint népes közönséget verbuválnak, ám ez alkalommal csak néhány tucat meghívott vendég és sportvezető figyelte a helyszínen. A „zárt kapus” rendezésről még hétfőn döntött a Görög Olimpiai Bizottság, megakadályozandó a kórokozó terjedését. Olümpia polgármestere állítólag még ennél is messzebb ment: levelet írt Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének, azt kérve, hogy az ünnepséget halasszák májusra.

A főpapnő szerepét játszó Xanthi Georgiu görög színésznő meggyújtja fáklyáját az olimpiai láng fellobbantási ünnepségén Héra templománál, az eredeti olimpiai játékok helyszínén, az ókori Olümpiában 2020. március 12-én © MTI / EPA / ANA-MPA / Vaszilisz Pszomasz

Márpedig a halasztás az a szó, amit a NOB vezetése még csak hallani sem akar. Bach szerdán – immár sokadszorra – kijelentette, hogy sem ez, sem pedig a július 24. és augusztus 9. közé tervezett játékok lemondása nem vetődött fel sem a szervezetnél, sem a szervezőbizottságnál.

Ennek ellentmond, hogy Richard Pound, a NOB rangidős tagja már két héttel ezelőtt arról beszélt: májusig van idő dönteni arról, hogy törlik-e a világ második legnézettebjének számító sporteseményt. Pound szerint az, hogy későbbre, akár az őszi hónapokra csúsztassák vagy máshol rendezzék meg a játékokat, szinte lehetetlen. Az előbbi sok más ok mellett azért sem elképzelhető, mert azzal kiszúrnának a televíziós közvetítések jogtulajdonosaival – akik horribilis összeget fizetnek a szervezetnek –, hiszen az olimpiai események ütközésbe kerülnének például az amerikaifutball-, a kosárlabda-, a baseball- vagy az európai futballnaptárral". A költözés pedig azért tűnik kizártnak, mert egyszerűen nem akadna város, amely ilyen rövid határidővel vállalná, hogy átveszi a rendezői feladatokat.

Richard Pound © AFP / Dominika Zarzycka

Egy nappal azután Hasimoto Szeiko olimpiarendezésért felelős miniszter nyilatkozott úgy: értelmezésük szerint a NOB-bal kötött szerződés értelmében az eseményt a 2020-as éven belül el lehet halasztani. Később pedig a japán szervezők egyike mondta azt a The Wall Street Journalnek, hogy a reális megoldás a játékok elhalasztása volna – egy-két évvel. A szervezőbizottság elnöke és a kormány azonban gyorsan elhatárolódott a szavaitól.

A világ vezető országait irányítók közül Trump volt az első, aki felemelte a szavát a halasztás mellett, ám úgy tűnik, a japánok még foggal-körömmel ragaszkodnak az eredeti tervekhez. Az elnök nyilatkozata után az egyik kormányszóvivő úgy nyilatkozott:

A miniszterelnök határozottan kiállt amellett, hogy meg akarja nyerni a koronavírussal szembeni ütközetet és bízik a nyári sikeres olimpiarendezésben.”

Nincs B terv? Kizárt, hogy a NOB-nak ne legyen B terve arra az esetre, ha Tokióban nem lehetne az eredetileg tervezett időpontban megrendezni az olimpiát. Döntés azért nincs még, mert – ahogy az Pound szavaiból is kiderült – túl korai volna meghozni. Lehetséges például, hogy a járvány lecseng következő néhány hónapban. Azért sem sietnek határozni, mert egy esetleges halasztásról szóló bejelentés jelentősen visszavetné a jegyvásárlásokat, veszélybe kerülhetnének a tévétársaságokkal a közvetítési jogokról aláírt szerződések, és nem utolsó sorban a sportolók felkészülését is jelentősen felbolydítanák.

Az minimum feltételezhető tehát, hogy a mindig nyugodtnak tűnő Thomas Bach füllent, amikor arról beszél, nem foglalkoznak a halasztás vagy a lemondás eshetőségével. Főleg, hogy a sportvilágban – elsősorban a járvány miatt hozott kormányzati intézkedések hatására – mindenki beletaposott a fékbe. Számos pontszerző versenyt és selejtezőtornát fújtak le, így nem tudni, mikor és hogyan dől el a még kiosztásra váró kvóták sorsa.

Ilyen helyzetbe került többek között a magyar női vízilabda-válogatott, amely március 8-15. között szerepelt volna azon a trieszti tornán, amelyen az utolsó két kvótát osztották volna ki. Gáll Péter, a Magyar Vízilabda-szövetség főtitkára az InfoRádiónak kedden azt mondta, egyelőre nem tudni, mikor pótolják az eseményt. Van ugyan egy tervezett május közepi időpont, de az európai vírushelyzet folyamatos változása miatt ez továbbra is nyitott, és a helyszín sincsen véglegesítve.

A magyar női kézilabda-válogatott is sorsdöntő meccsekre készült a jövő hétvégén, arra, hogy az oroszok, a szerbek és a kazahok elleni, győri mérkőzéseken vívják ki az olimpiai szereplés jogát. Ott a sportági szövetség előbb arról döntött, hogy nem engedik be a nézőket a tornára, a megváltott jegyek árát pedig visszafizetik, péntek délutánra azonban kiderült, hogy az egész esemény elmarad a nemzetközi szövetség döntése szerint.

Az Európai Kézilabda-szövetség is lépett: a nemzetközi eseményeket – köztük a Bajnokok Ligája-, az EHF Kupa-mérkőzéseket – április 12-ig elhalasztják. A SEHA Ligában sem lesznek meccsek egyelőre.

© MTI / EPA / Jamamura Hirosi

A cselgáncsozók is nehéz helyzetbe kerültek, a nemzetközi szövetség ugyanis úgy határozott, hogy április végéig szünetelteti a világkupa-sorozatot a járvány miatt, az addig tervezett eseményeket pedig törli. A kvalifikációs sorozata eredetileg május 25-ig tartott volna, ám június 30-áig meghosszabbították. A tervek szerint az akkori világranglista alapján áll majd össze a tokiói résztvevők névsora.

Több magyar vívócsapat szereplése is kérdéses még az olimpián. A női kardválogatott a tervek szerint március 22-én vívott volna a kvótáért a belgiumi St. Niklasban, de a nemzetközi szövetség 30 napra valamennyi versenyét elhalasztotta. A férfi párbajtőr-válogatott utolsó csapatversenye is hátra van még Buenos Airesben – ott még elérhetik a kijutást érő világranglista-helyet. Persze, ha addig nem lesz további változás a menetrendben, ami a jelen körülmények között egyáltalán nem zárható ki.