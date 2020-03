Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","shortLead":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","id":"20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac54f51-9e1d-4c6c-a99d-1637b628fb7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","timestamp":"2020. március. 17. 17:20","title":"Karanténkórház lehet a Baranya Hotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyarország valamiért nagyon kevés tesztet végez, eddig összesen 1800 szűrést végzett. Összehasonlításképp: Dél-Koreában volt, amikor napi 10 ezret csináltak, és sikerült is megfékezni a járvány terjedésének ütemét. Íme, a hazai teszthelyzet.","shortLead":"Magyarország valamiért nagyon kevés tesztet végez, eddig összesen 1800 szűrést végzett. Összehasonlításképp...","id":"20200318_Tiltott_szurt_tamogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eea948-5737-457d-91ab-5f663de45484","keywords":null,"link":"/360/20200318_Tiltott_szurt_tamogatott","timestamp":"2020. március. 18. 15:25","title":"A hazai koronavírus-tesztelés tesztje: tiltott, szűrt, támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni a versenyt a mikroszálak okozta környezetszennyezéssel – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni...","id":"20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20436db3-6639-4a01-a25f-c0daf1b7d0a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 18. 13:03","title":"A ruhák viselésével több mikroszál kerül a környezetbe, mint a mosásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81","c_author":"Daczi Dóra - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell, ugyanakkor a helyzet fokozódásával az árszínvonal rövid távú csökkenése egyre reálisabb forgatókönyv. A hosszú távon továbbra is az árszínvonal emelkedését váró elemzők annak ellenére osztották meg gondolatkísérleteiket, hogy a koronavírus gazdasági hatásai napról napra formálják a piacot. Szakértőket kérdeztünk arról, milyen lehetséges forgatókönyvek születhetnek a következő hetekben.","shortLead":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell...","id":"20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99454fdc-7283-4dd2-9ef9-b0891bcae322","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Koronavírus és ingatlanpiac: \"egyáltalán nem az történik, mint amire számítottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f60ac-a2f2-49b0-b63f-4e3226f9d5b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","timestamp":"2020. március. 18. 09:20","title":"Ilyen, amikor egy rocksztár mos kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","shortLead":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","id":"20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050145c-c9f8-4748-9601-b73a07f70cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 11:11","title":"A Volkswagen leállítja a legtöbb gyárát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","shortLead":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","id":"20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32498cf-eb50-4aaf-963a-260838264b62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","timestamp":"2020. március. 17. 13:06","title":"Automatikusan visszatéríti a törölt járatok viteldíját a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott el.","shortLead":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott...","id":"20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1921f-e254-4bc4-a14a-12289b7caf36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","timestamp":"2020. március. 18. 06:41","title":"A VW egy titkos telephelyen tárolja a hibáktól hemzsegő új villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]