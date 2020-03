Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def3992e-76f5-4925-9b61-166c825cbe45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai BYD, amelynek magyarországi üzeme is van Komáromban, jelenleg autók helyett milliószámra gyártja az orvosi maszkokat.","shortLead":"A kínai BYD, amelynek magyarországi üzeme is van Komáromban, jelenleg autók helyett milliószámra gyártja az orvosi...","id":"20200317_kina_elektromos_auto_orvosi_maszk_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def3992e-76f5-4925-9b61-166c825cbe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e0ceff-10ee-42eb-b739-70194e6df86b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kina_elektromos_auto_orvosi_maszk_gyar","timestamp":"2020. március. 17. 10:12","title":"Kína legnagyobb elektromosautó-gyárából most a világ legnagyobb orvosi maszk gyártója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","shortLead":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","id":"20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a5a24c-7cce-4231-ab45-7df278995113","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 18. 13:02","title":"Koronavírus: a Real Madrid korábbi elnöke is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","shortLead":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","id":"20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee55438-d4f2-4d1b-ac48-430b301cca00","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","timestamp":"2020. március. 17. 20:38","title":"Új korlátozó intézkedéseket vezettek be egyes ázsiai országokban és Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13de540-7525-4309-87b1-f899701c1661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokott dolog, hogy ismert személyeket, művészeket kérjenek fel márkanagykövetnek. 