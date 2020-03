Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Azt is megmondják a kamionosoknak, hogy hol tankolhatnak és hol kell elhagyniuk az országot.","shortLead":"Azt is megmondják a kamionosoknak, hogy hol tankolhatnak és hol kell elhagyniuk az országot.","id":"20200317_aruforgalmi_folyoso_kamionok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3487e183-a2f9-4cc0-990a-1ed16a38a6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_aruforgalmi_folyoso_kamionok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 15:38","title":"Csak előre kijelölt áruforgalmi folyosón haladhatnak át a kamionok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A koronavírus európai, így magyarországi terjedése óta mélyrepülésben vannak mind Tiborcz István, mind Mészáros Lőrinc, mind Jászai Gellért cégének részvényei.","shortLead":"A koronavírus európai, így magyarországi terjedése óta mélyrepülésben vannak mind Tiborcz István, mind Mészáros Lőrinc...","id":"20200318_Hatalmasat_zuhantak_a_tozsden_marcius_eleje_ota_a_NERcegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41e91b-576b-42da-97d1-5b28c82bb9f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Hatalmasat_zuhantak_a_tozsden_marcius_eleje_ota_a_NERcegek","timestamp":"2020. március. 18. 10:20","title":"Hatalmasat zuhantak a tőzsdén március eleje óta a NER-cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol, a PlayStation 5 motorháztetője alá.","shortLead":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol...","id":"20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91d8cb4-3a63-48b0-aad8-ae216b72adb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. március. 18. 19:03","title":"Elmondta a Sony, mire lesz képes a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes helyeken nincs elegendő számítógép, máshol az is gondot okoz, hogy az idősebb pedagógusoknak időbe telik míg megtanulják, hogyan tartsanak online órát.","shortLead":"Egyes helyeken nincs elegendő számítógép, máshol az is gondot okoz, hogy az idősebb pedagógusoknak időbe telik míg...","id":"20200318_Akadozik_az_online_oktatas_van_ahol_meg_internet_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22846131-f5fb-4067-9bc7-c79aa787a81f","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Akadozik_az_online_oktatas_van_ahol_meg_internet_sincs","timestamp":"2020. március. 18. 20:58","title":"Akadozik az online oktatás, van ahol még internet sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter és a kongresszus gigantikus pénzügyi csomagban egyezhet meg. 