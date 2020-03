Az új koronavírus ellen nemcsak kormányzati, egészségügyi és civil intézkedésekkel indított támadást az emberiség, hanem kutatásokkal is. A kutatók munkájának köszönhetően egyre többet tudunk meg a vírusról, még úgy is, hogy nagyon sok kérdés még mindig megválaszolatlan. A helyzet folyamatosan változik, és vele együtt a tudásunk is, de néhány mítoszt és tévhitet már most le tudunk rombolni – az Egészségügyi Világszervezet segítségével meg is tesszük.

Mindenekelőtt az biztosnak tűnik, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek nem volt igaza akkor, amikor néhány nappal ezelőtt a kormányinfón azt mondta, hogy „mi, akik itt a teremben jelen vagyunk, még ha a hölgyek kortalanok is, nyugodtan összevissza fertőzhetjük egymást, abból legfeljebb egy kellemetlen influenza tünetei következnek, ha valaki nem beteg egyébként”. Ez biztos tévhitnek tűnik: az új koronavírus ugyanis egyre nagyobb számban fertőz és betegít meg fiatalokat is, sőt veszélyes is rájuk. Igaz ugyan, hogy az eddigi adatok szerint a halálozások 80 százaléka a 60 év felettieknél következik be, de a 20 százaléka a 60 év alattiakat érinti. És persze a fertőzést is képesek továbbadni, a megbetegedést pedig lehet, hogy csak maradandó tüdőkárosodással élik túl.

A kancelláriaminiszter téves okfejtése mellett rengeteg mítosz létezik még. Vegyünk sorra néhányat.

A koronavírus meleg és párás éghajlaton terjed a legjobban

Amint ezt a magyarországi márciusi – se nem meleg, se nem párás – időjárás közepén megtapasztaljuk, ez nem igaz. A Covid-19 járványt okozó vírus minden térségben terjed, az időjárástól, éghajlattól függetlenül, ami azt is jeleni, hogy minden térségben szükség van a védekezésre. Igen, főként a kézmosásra.

A hideg idő megöli a koronavírust

Sajnos ez a másik időjárás jellegű feltételezés is hamis, egyelőre nincs semmi okunk azt feltételezni, hogy a hideg idő vagy a havazás koronavírus-gyilkos lenne. Az emberi test ugyanis a hőmérséklettől vagy az időjárástól függetlenül tartja a 36,5-37 Celsius-fokos hőmérsékletet. Szóval, marad a kézmosás és az emberek elkerülése.

© AFP / Patrick Pleul

Egy forró fürdő megöli a vírust

Bárcsak ilyen egyszerű lenne, de ez sem igaz. Egy forró fürdő nem akadályozza meg sem azt, hogy elkapjuk a vírust, sem azt, hogy megbetegedjünk.

A koronavírust szúnyogok terjesztik

Végre egy pozitív irányba mutató tévhit: a koronavírust nem lehet szúnyogcsípéssel elkapni, egyelőre legalábbis semmilyen adatunk vagy bizonyítékunk nincs erre. A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Innen kerülhet át közvetve vagy közvetlenül a másik emberre. Ezért hangzik el gyakran a tanács, hogy a könyökhajlatba tüsszentsünk vagy köhögjünk, ha ugyanis a kezünkbe tennénk, majd ezzel a kezünkkel mindenféle felületet, esetleg egy másik ember kezét megfognánk, rögtön tovább is adtuk a vírust. Tehát ne a szúnyogokat csapkodjuk, legalábbis ne a koronavírus miatt, hanem mossunk kezet.

© AFP / Pier Marco Tacca

Az elektromos kézszárítók megölik a koronavírust

Sajnos nem. A szakértők viszont azt tanácsolják, hogy az alapos kézmosás után alaposan szárítsuk is meg a kezünket.

A fertőtlenítő UV-lámpák megölik a koronavírust

A WHO határozott tanácsa szerint UV-lámpákat nem szabad használni a kezünk vagy más bőrfelület fertőtlenítésére, az UV-sugárzás ugyanis bőrirritációt okozhat.

A hőkamerák kiszűrik a fertőzötteket

A hőkamerák és az utasok hőmérőzése a repülőtereken látványos intézkedés, és valóban hasznos is azokban az esetekben, amikor egy beteg már produkálja a koronavírus-fertőzés egyik legjellemzőbb tünetét, a lázat. Azokat az embereket azonban nem tudja kiszűrni, akik fertőzöttek ugyan, de tüneteik még nincsenek. Márpedig a megfertőződés után jellemzően 2-14 nappal később jelentkeznek csak a tünetek és alakul ki maga a betegség. Csakhogy a fertőzöttek ez alatt az idő alatt is fertőznek.

© AFP

Segít, ha alkohol- vagy klórtartalmú fertőtlenítővel fújom be magam

Nem, sem az alkohol, sem a klór nem fogja megölni azokat a vírusokat, amelyek már a szervezetünkben vannak. Cserébe ezek a vegyszerek károsíthatják a ruháinkat, és ami még fontosabb: a nyálkahártyákat. Felületek fertőtlenítésére használhatjuk ezeket a szereket, de mindenképpen tartsuk be a használati utasításokat.

A tüdőgyulladás elleni védőoltás véd a koronavírus ellen is

Határozott nem a válasz. A koronavírus annyira új és más, hogy külön oltást kell kifejleszteni ellene. A tudósok ezen már dolgoznak, több mint háromszáz kísérlet zajlik jelenleg. Fontos azonban megjegyezni azt is, hogy bár a tüdőgyulladás elleni védőoltások a COVID-19 ellen nem védenek, az egészség szempontjából fontos védelmet nyújtanak a légzőszervi megbetegedések elleni vakcinák.

Az orr sós vizes öblítése segít megelőzni a koronavírusos megfertőződést

Ez is egy tévhit. Nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a sós vizes orrtisztítás megakadályozná a koronavírus-fertőzést. Egy egyszerű megfázásból segítheti ugyan a felépülést, de erre is kevés bizonyíték van. Az biztosan kijelenthető, hogy a légzőszervi megbetegedéseket nem akadályozza meg.

© AFP/dpa Picture-Alliance/dpa-Zentralbild/ROBERT MICHAEL

A fokhagyma segít a koronavírus-fertőzés ellen

A fokhagyma egészséges, de sajnos nincs bizonyíték arra, hogy védene a koronavírus ellen.

Az antibiotikumok hatásosak lehetnek a koronavírus-fertőzés megelőzésében és kezelésében

Az új koronavírus, mint a nevéből is kiderül, egy vírus, így aztán antibiotikumot nem érdemes és nem is szabad használni a fertőzés megelőzésére vagy kezelésére. Kórházi kezelés esetén ugyanakkor előfordulhat, hogy a beteg antibiotikumos kezelést kap, mert a vírusos megbetegedés mellett fennállhat a bakteriális fertőzés lehetősége is.

Léteznek gyógyszerek az új koronavírus-fertőzés megelőzésére és kezelésére

Egyelőre sajnos nem. A fertőzötteknek a tüneteit tudják enyhíteni, a súlyos betegeket pedig intenzív ellátásban tudják részesíteni. Jelenleg is zajlik ugyanakkor különböző kezelések klinikai tesztelése.