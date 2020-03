Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","shortLead":"Nagyon kemény intézkedéseket jelentett be Boris Johnson miniszterelnök.","id":"20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a10f5c3-0641-4b8c-b602-b44aff8198f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17d904e-93cb-431e-a942-31e0184c924e","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_NagyBritanniaban_mostantol_csak_a_legszuksegesebb_esetekben_lehet_az_utcara_lepni","timestamp":"2020. március. 23. 22:18","title":"Nagy-Britanniában mostantól csak a legszükségesebb esetekben lehet az utcára lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat.","shortLead":"A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat.","id":"20200324_eu_koltsegvetesi_hiany_allamadossag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e0a918-603d-4957-9208-690e7c152fd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_eu_koltsegvetesi_hiany_allamadossag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:06","title":"Engedi az EU, hogy elszálljon a tagállamok költségvetési hiánya és államadóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos országos vesztegzárat - jelentette be Jan Hamácek belügyminiszter a kormány hétfői ülése után. Szlovákiában egy pozsonyi börtönben lévő elítéltnél is diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját. Az ukrán kormány döntése értelmében keddtől a Boriszpil repülőtér kivételével az ország minden légi kikötőjének működését leállítják.","shortLead":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos...","id":"20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9903ce2b-dfe2-46e3-b95d-70d99846adcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","timestamp":"2020. március. 23. 20:51","title":"Meghosszabbították a vesztegzárat Csehországban, Ukrajnában leállítják a vidéki reptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is beazonosítsák, akik még nincsenek karanténban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is...","id":"20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df9632-4301-471b-9cdc-7303130a9b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 17:55","title":"Oroszországban a mobilok helyadataiból fogják megmondani, kik lehetnek még fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","id":"20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054c503-dc7b-4674-9e69-a96400108c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","timestamp":"2020. március. 23. 06:41","title":"Eladó az egyetlen példányban készült BMW-motoros Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f79f9c-d5f7-45c3-ac6a-5fc52a68fdf5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. De vajon vezethet-e a stressz a depresszió kialakulásához, és mi az a határvonal, amitől már nem stresszről, hanem depresszióról kell beszélnünk? ","shortLead":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki...","id":"remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f79f9c-d5f7-45c3-ac6a-5fc52a68fdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1143d548-a76f-46f7-9d3e-d5907a323928","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","timestamp":"2020. március. 23. 07:30","title":"Mikor lesz a stresszből depresszió? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online streameket használnak.","shortLead":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online...","id":"20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022ec8aa-1d19-4358-9ece-2ee45eb9a6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","timestamp":"2020. március. 23. 21:32","title":"Megkezdődött a digitális oktatás az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb szigorításokat jelentett be a járvány terjedésének lassítására. ","shortLead":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb...","id":"20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8a9b0-2fe4-4786-a4e8-db5e14a5dfc6","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 15:32","title":"Az ausztrál példa mutatja: nem öli meg a meleg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]