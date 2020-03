Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3631a2bd-6159-4e15-87a8-d49ea4588952","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan könnyítéseket kérnek a munkaadók a kormánytól, amellyel a szakszervezetek szerint egyszerűen a dolgozókat kizsigerelve próbálják túlélni a válságot.","shortLead":"Olyan könnyítéseket kérnek a munkaadók a kormánytól, amellyel a szakszervezetek szerint egyszerűen a dolgozókat...","id":"20200326_rabszolgatorveny_szakszervezetek_mgyosz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3631a2bd-6159-4e15-87a8-d49ea4588952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0410d-42cb-40bd-927c-22f9f82ca846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_rabszolgatorveny_szakszervezetek_mgyosz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 16:53","title":"„Rabszolgatörvény a négyzeten” – Felháborodtak a szakszervezetek azon, amilyen válságkezelést a gyárosok kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának. \r

\r

","shortLead":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának. \r

\r

","id":"20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b92876-47cb-4d29-bfc5-022fdbe517cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","timestamp":"2020. március. 26. 09:26","title":"Technikai segítséget ajánl a távoktatásban elakadt tanároknak a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7e8b74-f6ed-47c5-9b0e-16ed5328aeb8","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Tiltás helyett figyelmeztetés: hiába van több mint 2000 koronavírus-fertőzött Svédországban, a kormány mégsem rendelt el nagyszabású korlátozásokat, helyette folyamatosan tájékoztatja a lakosságot és abban bízik, kisebb kárt tesz a vírus, mint amekkorát az amiatt leállított élet okozna. A szakértők véleménye viszont megoszlik a svéd kísérletről.","shortLead":"Tiltás helyett figyelmeztetés: hiába van több mint 2000 koronavírus-fertőzött Svédországban, a kormány mégsem rendelt...","id":"20200326_svedorszag_koronavirus_kiserlet_korlatozas_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e8b74-f6ed-47c5-9b0e-16ed5328aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4a9360-9dff-4b6a-b5ab-b10f904271d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_svedorszag_koronavirus_kiserlet_korlatozas_karanten","timestamp":"2020. március. 26. 18:11","title":"A svédek szabadjára engedték a járványt, és nagyon reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96f6e0-c76c-41d1-8792-478ee266fc87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább korlátozzák a kijárást Romániában szerda déltől a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba a katonaságot is bevonják.","shortLead":"Tovább korlátozzák a kijárást Romániában szerda déltől a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A közrendvédelmi és...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea96f6e0-c76c-41d1-8792-478ee266fc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d4727e-fa57-4350-8e63-c60ef60bab50","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 25. 05:17","title":"Két órára hagyhatják csak el az otthonukat az idősek Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több tízezren kérték, hogy a női alkalmazottak öltözködhessenek kényelmesen.","shortLead":"Több tízezren kérték, hogy a női alkalmazottak öltözködhessenek kényelmesen.","id":"20200326_Japan_Airlines_stewardess","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5108ec4d-6842-4bd2-aeba-baffb8227211","keywords":null,"link":"/elet/20200326_Japan_Airlines_stewardess","timestamp":"2020. március. 26. 19:24","title":"A Japan Airlines stewardessei mostantól hordhatnak kényelmes cipőt és nadrágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív...","id":"20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3309629-309d-475e-8b10-e2f258d56eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","timestamp":"2020. március. 25. 11:06","title":"Koronavírus: fertőtlenítőszer-gyártásra álltak át a MOL egyik gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felsőház egyhangúlag támogatta a gazdaságélénkítő csomag tervét.","shortLead":"A felsőház egyhangúlag támogatta a gazdaságélénkítő csomag tervét.","id":"20200326_Elfogadta_az_amerikai_szenatus_a_2000_milliard_dollaros_csomag_tervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd84163a-9400-4871-b67c-f77f846ca13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_Elfogadta_az_amerikai_szenatus_a_2000_milliard_dollaros_csomag_tervet","timestamp":"2020. március. 26. 05:41","title":"Elfogadta az amerikai szenátus a 2000 milliárd dolláros csomag tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","shortLead":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","id":"20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7634d93-af46-4272-8709-237e503d21c5","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","timestamp":"2020. március. 25. 08:16","title":"Greta Thunberg elkaphatta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]