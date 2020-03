Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 15 millió dollárt ad annak, aki segít letartóztatni Nicolas Madurót.","shortLead":"Az Egyesült Államok 15 millió dollárt ad annak, aki segít letartóztatni Nicolas Madurót.","id":"20200326_drogkereskedelem_egyesult_allamok_venezuela_nicolas_maduro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fea6ddb-85b5-4b37-85b6-47a134107d20","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_drogkereskedelem_egyesult_allamok_venezuela_nicolas_maduro","timestamp":"2020. március. 26. 17:48","title":"Drogkereskedelemmel vádolja a venezuelai elnököt az Egyesült Államok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","shortLead":"Március 13-tól fogad betegeket a karanténkórház.","id":"20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5db49b-fe0b-465c-a57f-22fd4989111d","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_igy_nez_ki_az_atalakitott_Kutvolgyi_Korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 16:06","title":"Koronavírus: így néz ki az átalakított Kútvölgyi Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud windowsos számítógépeken.","shortLead":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud...","id":"20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39734c76-c2cc-44dc-8369-8908fe70c3ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 25. 14:03","title":"Hamarosan érkezhet PC-kre a Microsoft játékstreaming-szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis súlyos tünete. Ráadásul a közel-keleti országot a világjárvány is súlyosan érinti, főleg az Iránnal fennálló szoros vallási, politikai és gazdasági kapcsolatai miatt.","shortLead":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis...","id":"20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f209677-02fb-415e-ad02-7311aba10220","keywords":null,"link":"/360/20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","timestamp":"2020. március. 25. 15:00","title":"A koronavírus-válság közben Libanon szép csöndben csődbe ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db87b42-6488-42f8-91b0-be38cdc8b061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sort úgy tudnánk folytatni, hogy St. Vincent, a Jack White-féle The Raconteurs, Herbie Hancock, LCD Soundsystem vagy Buddy Guy bluesestje. Mindez Austinból.","shortLead":"A sort úgy tudnánk folytatni, hogy St. Vincent, a Jack White-féle The Raconteurs, Herbie Hancock, LCD Soundsystem vagy...","id":"20200326_Billie_Eilish_Arctic_Monkeys_Norah_Jones__elerhetove_valt_tobb_tucat_Alistas_koncert_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0db87b42-6488-42f8-91b0-be38cdc8b061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8876a56b-72ce-434b-8e6b-d31963cf8660","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Billie_Eilish_Arctic_Monkeys_Norah_Jones__elerhetove_valt_tobb_tucat_Alistas_koncert_a_neten","timestamp":"2020. március. 26. 10:13","title":"Billie Eilish, Arctic Monkeys, Norah Jones – elérhetővé vált több tucat A listás koncert a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kijárási korlátozásokat jelentett be a Kossuth rádióban. Az intézkedés szombattól lép érvénybe, a részletei már megjelentek a Magyar Közlönyben. Közben Magyarországon 300-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, de az operatív törzs közlése szerint fel kell készülni arra, hogy több ezren megbetegszenek. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!","shortLead":"Orbán Viktor kijárási korlátozásokat jelentett be a Kossuth rádióban. Az intézkedés szombattól lép érvénybe...","id":"20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a345a-1527-47c6-a99a-386208d9217b","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","timestamp":"2020. március. 27. 07:40","title":"Kijárási korlátozások jönnek, 300 fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető apja talált rá a holttestekre.","shortLead":"Az elkövető apja talált rá a holttestekre.","id":"20200326_kiskunfelegyhaza_emberoles_ongyilkossag_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64d9ea8-f0ed-4beb-bb20-d95ad95b73b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_kiskunfelegyhaza_emberoles_ongyilkossag_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. március. 26. 15:26","title":"Megölte a feleségét majd öngyilkos lett egy férfi Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban a következő héten várható a járvány csúcspontja.","shortLead":"Az országban a következő héten várható a járvány csúcspontja.","id":"20200327_franciaorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0156b260-0525-4261-bee9-31bbc9e13d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_franciaorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 27. 09:38","title":"Franciaországban egy 16 éves lány is belehalt a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]