Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f037bfc-3c12-4b3f-bdd2-49ec0123af8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évvel „Másokat szeretni” című, harmadik nagylemeze után új albummal jelentkezik a Jazzékiel. A „Szép napok” kilenc vadonatúj zajos, drone-os dala szorongásról, veszteségektől való félelemről, vihar előtti békés pillanatokról és szétesett életekről szól. A korábban meghirdetett lemezbemutató koncert dátuma a koronavírus miatt későbbre tolódik.","shortLead":"Öt évvel „Másokat szeretni” című, harmadik nagylemeze után új albummal jelentkezik a Jazzékiel. A „Szép napok” kilenc...","id":"20200326_Egy_lemez_szorongasrol_vesztesegekrol__itt_a_Jazzekiel_uj_albuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f037bfc-3c12-4b3f-bdd2-49ec0123af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282c3d28-cc03-4845-b350-a0ce0739683d","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Egy_lemez_szorongasrol_vesztesegekrol__itt_a_Jazzekiel_uj_albuma","timestamp":"2020. március. 26. 10:51","title":"Egy lemez szorongásról, veszteségekről - itt a Jazzékiel új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.\r

\r

","shortLead":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit...","id":"20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a094f9-9e49-4e2f-974d-4a4b45048ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","timestamp":"2020. március. 25. 17:00","title":"Itt vannak a Libri irodalmi díj döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9daadab-1a80-4f76-bf33-89ee49bf990c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200327_Marabu_Feknyuz_Orban_bevonul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9daadab-1a80-4f76-bf33-89ee49bf990c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87336a11-004b-4ea0-a02e-30320303b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Marabu_Feknyuz_Orban_bevonul","timestamp":"2020. március. 27. 09:55","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bevonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi koncepcióvideó készítője elképzelte, de azért az elképzelhető, hogy néhány részlet a valóságban is visszaköszön majd.","shortLead":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi...","id":"20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094026d-4648-496e-8b45-ac721f6a9a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","timestamp":"2020. március. 26. 09:33","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne a Samsung Galaxy Note20?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\" - mondja, amikor Eszenyi Enikőről kérdezzük. Szerinte mindmáig nem vizsgálják, hogy az igazgatóságra pályázók alkalmasak-e arra, hogy emberekkel bánjanak. Portré.","shortLead":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\"...","id":"202013_hegyi_barbara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4c1225-5b1d-4370-addf-88b4c12c498c","keywords":null,"link":"/360/202013_hegyi_barbara","timestamp":"2020. március. 26. 16:30","title":"Hegyi Barbara: Eszenyi azt gondolta, a Vígszínház a lakása, mi meg a cselédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják a munkaterveket és belekalkulálják a jelenlegi helyzetet.","shortLead":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják...","id":"20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73160e3-956a-458b-8aa9-4f46db8da84d","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","timestamp":"2020. március. 25. 10:39","title":"A UPC is karbantartásba kezd, néhány háztartásban szünetelhet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","shortLead":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","id":"20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef858a6e-2bb3-4742-ad95-78a0f0e3f7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","timestamp":"2020. március. 25. 18:36","title":"Negatív lett a koronavírusos szegedi rektor mind a 120 kontaktjának második tesztje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte össznemzeti hackathon és ötletverseny keretében egy hétvége alatt olyan megoldásokat tegyenek le az asztalra, melyek segítséget nyújtanak a járvány elleni védekezés frontvonalában szolgáló szakemberek és szervezetek, a civilek és a közösségek, illetve az oktatási intézmények számára.","shortLead":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte...","id":"20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9757c7-7f56-443d-a849-b24a67d851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","timestamp":"2020. március. 26. 17:03","title":"Koronavírus-krízis: 48 órára hadrendbe állnak a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]