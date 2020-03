Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik, 2022-ről szól.","shortLead":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik...","id":"20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7124a9-647b-4af6-8362-80e6c2da3bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 09:01","title":"Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen az orvosi egyetemen, s miként is néz ki a begyűrűző krízis a tengerentúlon. Ami most van, az szükséges rossz, lassítanunk kell, ha az emberiség fel akar gyógyulni – véli a színésznő.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen...","id":"20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02648947-d331-47ee-8fa4-072327b95cae","keywords":null,"link":"/360/20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","timestamp":"2020. március. 26. 18:35","title":"Oroszlán Szonja a Home Office-ban: \"Ez a csúcspontja annak, ami felé egyenesen haladt az emberiség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást.","shortLead":"Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást.","id":"20200327_ukrajna_koronavirus_hataratkelohely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39d4eb7-604a-4bf7-94d5-7ce3b601e912","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_ukrajna_koronavirus_hataratkelohely","timestamp":"2020. március. 27. 05:50","title":"Ukrajna a saját polgárai előtt is lezárja a határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt napja nem jelentettek új fertőzöttet a hatalmas városban, de most találtak egyet.","shortLead":"Öt napja nem jelentettek új fertőzöttet a hatalmas városban, de most találtak egyet.","id":"20200325_vuhan_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757c7200-f124-4878-a25f-54e4322df531","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_vuhan_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. március. 25. 21:58","title":"Újabb koronavírusos beteget találtak Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","id":"20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201a6f6-f23f-4c41-88ca-01f7b7d6cc1c","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 27. 12:11","title":"Megszülettek az első hazai óriásvidra-kölykök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől a Mátrai Erőmű 73 százalékát. Két évvel korábban Mészárosék 5,9 milliárdot fizettek ezért a részesedésért, igaz azóta az erőmű gazdagabb lett egy biomassza üzemmel.","shortLead":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől...","id":"20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d42959d-c620-4ac3-a4f3-d41a399a7cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"A GVH nem vizsgálhatja, hogy az állam 17 milliárdért megvette Mészáros erőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a652251-6d86-48a8-ad8f-8a79a6ebf56f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"New York 30 ezret igényelt, eddig 400-at kapott a kormánytól.","shortLead":"New York 30 ezret igényelt, eddig 400-at kapott a kormánytól.","id":"20200327_Trump_Nem_kell_annyi_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a652251-6d86-48a8-ad8f-8a79a6ebf56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896bac38-d0e8-41d4-8b62-e6f307815fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Trump_Nem_kell_annyi_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 27. 09:51","title":"Trump: Nem kell annyi lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]