Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aafc09a-cba3-49f8-86c9-3d35f95c2fdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok szerint Orbán Viktor még ebben a nehéz helyzetben is hatalma totális kiterjesztésén mesterkedik.","shortLead":"Az ellenzéki pártok szerint Orbán Viktor még ebben a nehéz helyzetben is hatalma totális kiterjesztésén mesterkedik.","id":"20200330_ellenzeki_partok_idokorlat_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aafc09a-cba3-49f8-86c9-3d35f95c2fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebcd0bc-5810-4cb2-ad2e-a50884dfeb42","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_ellenzeki_partok_idokorlat_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 30. 11:51","title":"Az ellenzéki pártok közösen követelik az időkorlátot a felhatalmazási törvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\" indokolja. ","shortLead":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\"...","id":"20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994f3ce0-8a21-4e3a-9ceb-bd2b0837066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:22","title":"Összes járatát leállította az EasyJet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és a támaszpontokon összezárva élnek, egymás mellett ülnek a harckocsikban és a repülőkben, s nem tarthatják be a másfél méteres távolságot, miközben az ellenség tüzel rájuk. A harckészültséget az is csökkenti, hogy a katonáknak egyre több országban kell segíteniük a polgári hatóságokat.","shortLead":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és...","id":"202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3897d9-14ad-4093-a8d3-012e3caf5a2c","keywords":null,"link":"/vilag/202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","timestamp":"2020. március. 29. 17:00","title":"Kezd több mint kellemetlenné válni a koronavírus a hadseregek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1945. március 30-án született „Mr. Lassúkezű”, a Brit Birodalom Rendjével is kitüntetett, többszörös Grammy-nyertes gitáros, énekes, zeneszerző, a poptörténet egyik legfontosabb zenésze.\r

\r

","shortLead":"1945. március 30-án született „Mr. Lassúkezű”, a Brit Birodalom Rendjével is kitüntetett, többszörös Grammy-nyertes...","id":"20200330_Eric_Clapton_75_eves__ime_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a33ee7-59bd-4f08-8bc3-4d5ca39a21ea","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Eric_Clapton_75_eves__ime_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2020. március. 30. 12:49","title":"Eric Clapton 75 éves – íme, a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","shortLead":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","id":"20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647cdcb6-4e33-4ba1-96ed-8b1525227818","keywords":null,"link":"/360/20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","timestamp":"2020. március. 30. 13:00","title":"Reszket-e még a sötétben bujkáló rémhírterjesztő? Visszapillantás a felhatalmazási törvény ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak...","id":"20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ff204d-6d50-4d75-882e-bdfdd04724a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","timestamp":"2020. március. 30. 08:00","title":"Radar360: Munkába álltak a kórházparancsnokok, koronavírusos a győri jegyző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek munkavégzésének helye változott meg – és lett megannyi kérdésük a távmunkával, illetve a négy fal között élt élettel kapcsolatban. Ingyenes online előadásban hallhat ma ezzel kapcsolatos jól használható tanácsokat egy felkészült szakembertől.","shortLead":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek...","id":"20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f66f219-1352-4b01-8add-3406437feec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","timestamp":"2020. március. 30. 10:33","title":"Tőle tanulhat: Kenyeres András, a vízilabda-válogatott mentális trénere mesél home office-tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz - mondta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke. Tud olyan intézményről, ahol a fejenként napi két darab, egyszer használatos sebészi maszk mellé kaptak egy vasalót, hogy a kollégák hővel fertőtlenítsék azokat. Elmondta azt is, országosan kétezernél kevesebb élvonalban alkalmazható intenzívterápiás szakápoló van.","shortLead":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz...","id":"20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb5d45a-0454-4c2b-8a1b-a8bea8745d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","timestamp":"2020. március. 29. 11:03","title":"Volt, ahol vasalót kaptak az ápolók a maszkokhoz, hogy azzal fertőtlenítsék azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]