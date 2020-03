Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","shortLead":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","id":"20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd5390d-f560-437f-a358-34dd2e691d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","timestamp":"2020. március. 30. 14:59","title":"Egy triál motoros nem retten meg az otthoni karanténtól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Belgiumban 10 ezer, Németországban 60 ezer felett a fertőzöttek száma, Spanyolországban több mint nyolcszázzal nőtt a halottak száma egy nap alatt. ","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is...","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Mindenkit felhív a kormány, további megszorítások Spanyolországban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43503b8c-e9ed-4c29-85a4-280e3de8df01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","timestamp":"2020. március. 29. 12:03","title":"Ez történt: bejelentették az otthoni, 15 perces koronavírus-gyorstesztet a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be a spanyol miniszterelnök.

","shortLead":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése...","id":"20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477ad11-a219-4eb7-895e-9fac84feed8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","timestamp":"2020. március. 28. 21:55","title":"Spanyol kormányfő: a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhányan meg fognak halni, ilyen az élet. Nem zárnak be egy autógyárat, csak azért mert vannak közlekedési balesetek – mondta a brazil elnök a járványról.","shortLead":"Néhányan meg fognak halni, ilyen az élet. Nem zárnak be egy autógyárat, csak azért mert vannak közlekedési balesetek –...","id":"20200328_Bolsonaro_elnok_a_jarvanyrol_Meghamisitottak_az_adatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b66b49e-bf20-4a50-bf83-28d26e0b603a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Bolsonaro_elnok_a_jarvanyrol_Meghamisitottak_az_adatokat","timestamp":"2020. március. 28. 20:10","title":"Bolsonaro elnök a járványról: Meghamisították az adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is ezzel van baj? Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a TASZ vezetőivel elemeztük a rendeleti kormányzásról szóló törvényt.","shortLead":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is...","id":"20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361e32-2391-4ee1-a5a0-201360fe8c9a","keywords":null,"link":"/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","timestamp":"2020. március. 29. 19:30","title":"Hétfőn délutántól minden szabadságunkat elbuktuk? A jogvédők válaszolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi – számol be az esetről RTL Híradó. ","shortLead":"Szólt a háziorvosának, ám csak két nap múlva jött a mentő, most négy napja intenzív osztályon fekszik egy 67 éves férfi...","id":"20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80580468-ebdd-4daa-95cc-99e66bae3ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Csaladja_szerint_keson_jott_a_mento_ezert_fekszik_negy_napja_intenziven_a_csaladapa","timestamp":"2020. március. 29. 22:01","title":"Időben jelezték, ám későn került kórházba egy 67 éves koronavírusos férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra készültek: a legtöbben súlyzót és pingpongasztalt keresnek. A hirtelen megugrott forgalom mellett nagy munka kell, hogy a rendeléseket időben teljesítsék, és van, amikor a külföldről érkező áruk logisztikája okoz nehézséget.","shortLead":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra...","id":"20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c20e7da-e290-47f2-8c9c-e715b29b30b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Alig győzik a boltok tartani a lépést, annyian keresnek otthoni edzéshez felszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]