[{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke.","shortLead":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti...","id":"20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678535bc-888d-432e-a859-0c18660f2c17","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","timestamp":"2020. március. 28. 18:43","title":"Orvosi Kamara: \"Nem látjuk a mestertervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e","c_author":"Regős Gábor","category":"360","description":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője, aki sorra veszi a mostani helyzet előzményeit és lehetséges következményeit.","shortLead":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor,...","id":"20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58aab31-6609-4475-ad34-c199947a8ac9","keywords":null,"link":"/360/20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","timestamp":"2020. március. 30. 07:00","title":"Koronavírus és gazdaság – A Századvég szakértője szerint a túlzott globalizáció lehet 2020 \"devizahitele\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42586d6-f11e-414c-aef9-c201d7d7eb6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alan Merrill 69 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Alan Merrill 69 éves volt.\r

\r

","id":"20200330_Koronavirusban_meghalt_az_I_Love_RocknRoll_szerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42586d6-f11e-414c-aef9-c201d7d7eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80e2c6-a853-4244-91d5-1f9cb0bddb4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_Koronavirusban_meghalt_az_I_Love_RocknRoll_szerzoje","timestamp":"2020. március. 30. 08:51","title":"Koronavírusban meghalt az I Love Rock’n’Roll szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik embertelen körülmények között is helytállnak. A fiút kiengedték a karanténból. ","shortLead":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik...","id":"20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547cc1d6-e3f2-4d94-9be7-4b62cca07b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 15:17","title":"Tojással dobálták meg a karanténba zárt toldys diák nagymamájának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f761aa-9769-48a4-8454-995e46c4a1fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ősrégi, mégis szinte teljesen új Land Cruiser a típus hőskorába, a 70-es évekbe repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez az ősrégi, mégis szinte teljesen új Land Cruiser a típus hőskorába, a 70-es évekbe repít vissza bennünket.","id":"20200330_valodi_idokapszulanak_tunik_ez_a_42_eves_toyota_land_cruiser_terepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f761aa-9769-48a4-8454-995e46c4a1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3980b14-49fc-4486-8364-c2530d4af83f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_valodi_idokapszulanak_tunik_ez_a_42_eves_toyota_land_cruiser_terepjaro","timestamp":"2020. március. 30. 06:41","title":"Valódi időkapszulának tűnik ez a 42 éves Toyota terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint nyolcmilliárd euróval csökkenhetnek az idén a lakossági fogyasztási kiadások Ausztriában a koronavírus-járvány miatt az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet prognózisa szerint.","shortLead":"Több mint nyolcmilliárd euróval csökkenhetnek az idén a lakossági fogyasztási kiadások Ausztriában...","id":"20200329_Tobb_mint_8_milliard_euroval_csokkenhet_a_lakossagi_fogyasztas_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ecd2af-dca2-49b5-8ce6-0f5d526dc571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Tobb_mint_8_milliard_euroval_csokkenhet_a_lakossagi_fogyasztas_Ausztriaban","timestamp":"2020. március. 29. 11:37","title":"Több mint 8 milliárd euróval csökkenhet a lakossági fogyasztás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024877ae-7bf8-42a0-a35a-545ce6422a21","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 30. 13:25","title":"Hogyan kerékpározzunk járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","shortLead":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","id":"20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c4ede-252b-414f-ad57-411922188a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","timestamp":"2020. március. 28. 16:49","title":"Visszaesett a CBA-k délelőtti forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]