Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","shortLead":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","id":"20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e1592-65c4-4f91-8b6b-d00b7284d141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. március. 31. 13:06","title":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint, egy hajszálra járunk a 360-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","id":"20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8286aa-da91-4620-a2ff-2a3e4841ae36","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","timestamp":"2020. március. 30. 19:52","title":"Telefonon egyeztetett Putyin és Trump ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","id":"20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8df2fbe-64c8-4471-8ea6-2c956f9efafe","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Szlávik: A súlyos betegek 10-15 százaléka kerül lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f968b-eee6-49d3-8af7-aaeaed6ea7ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szaglás és az ízlelés ideiglenes elvesztéséről számolnak be azok, akiket megfertőzött az új koronavírus. Egy brit férfi videóban mutatta meg, mit okoz ez a gyakorlatban.","shortLead":"A szaglás és az ízlelés ideiglenes elvesztéséről számolnak be azok, akiket megfertőzött az új koronavírus. Egy brit...","id":"20200331_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99f968b-eee6-49d3-8af7-aaeaed6ea7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c66641-8432-4c44-b490-d6d60fa291cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","timestamp":"2020. március. 31. 10:03","title":"Videóra vették, mit történik a szaglással és az ízleléssel, ha valaki elkapja a koronavírus-betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33cdceb-abc4-4486-9df2-e7f788eb6055","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy amerikai sebész a vizsgálatokhoz használt képalkotó szoftverrel mutatja be, mit okozhat a koronavírus, ha a szervezetbe jut.","shortLead":"Egy amerikai sebész a vizsgálatokhoz használt képalkotó szoftverrel mutatja be, mit okozhat a koronavírus, ha...","id":"20200330_koronavirus_tudo_fertozes_virtualis_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b33cdceb-abc4-4486-9df2-e7f788eb6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7965f8fb-a618-4b7c-8908-2e7f773035ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_tudo_fertozes_virtualis_valosag","timestamp":"2020. március. 30. 09:03","title":"Egészen félelmetes, mit művel a tüdővel a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aae899-e44b-4eb9-95b2-f4a0039a8197","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor kiderült, hogy a hazatérőknek kellene fizetniük a szállodai vendéglátást a karanténban, próbáltak meglépni.","shortLead":"Amikor kiderült, hogy a hazatérőknek kellene fizetniük a szállodai vendéglátást a karanténban, próbáltak meglépni.","id":"20200330_Megprobaltak_elszokni_a_karanten_elol_a_Thaifoldrol_Kijevbe_hazatero_utasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aae899-e44b-4eb9-95b2-f4a0039a8197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e0cc26-8d32-4473-9727-36cdc46f2baa","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Megprobaltak_elszokni_a_karanten_elol_a_Thaifoldrol_Kijevbe_hazatero_utasok","timestamp":"2020. március. 30. 05:31","title":"Megpróbáltak elszökni a karantén elől a Thaiföldről Kijevbe hazatérő utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","id":"20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454f1c-10cc-4dd3-8ee5-679ae04f00e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","timestamp":"2020. március. 30. 19:16","title":"Koronavírus az USA-ban: csak New Yorkban több mint 1000 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","shortLead":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","id":"20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060b314-6f2f-4a79-bed3-d6dcf6b0470c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","timestamp":"2020. március. 31. 12:42","title":"Szavazhatnak a diákok, hogy mit csinálnának az érettségivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]