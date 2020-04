Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c0ec941-9658-4fff-b07f-f23b91317556","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Azok a pácienseim, akik eddig is féltek mindentől, most egyre jobban érzik magukat, mert mindenki azt csinálja, amit ők mindig is csináltak” – mondja Feldmár András pszichoterapeuta, hozzátéve, hogy mindenki tanulhatna ezektől az emberektől, mert nekik van a legnagyobb tapasztalatuk. Mit tehetünk a félelemmel? Feldmár András és Büky Dorottya, a Feldmár Intézet igazgatójának beszélgetése.","shortLead":"„Azok a pácienseim, akik eddig is féltek mindentől, most egyre jobban érzik magukat, mert mindenki azt csinálja, amit...","id":"20200331_Feldmar_Andras_A_mostani_helyzet_emlekeztet_minket_a_gyerekkorunkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c0ec941-9658-4fff-b07f-f23b91317556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31de0a4-42d9-405c-952e-4888f9ce7c6c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200331_Feldmar_Andras_A_mostani_helyzet_emlekeztet_minket_a_gyerekkorunkra","timestamp":"2020. március. 31. 13:30","title":"Feldmár András: „A mostani helyzet emlékeztet minket a gyerekkorunkra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","shortLead":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","id":"20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd5390d-f560-437f-a358-34dd2e691d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","timestamp":"2020. március. 30. 14:59","title":"Egy triál motoros nem retten meg az otthoni karanténtól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","shortLead":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","id":"20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8311045d-d901-490c-b699-9c420d5c423e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 17:16","title":"Áder aláírta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az emlékévvel kapcsolatos feladatokra összesen 12 milliárdot irányzott elő a kormány.","shortLead":"Az emlékévvel kapcsolatos feladatokra összesen 12 milliárdot irányzott elő a kormány.","id":"20200401_A_kormany_kedvenc_kommunikatorai_felmilliardert_hirdetik_a_rendszervaltasi_emlekevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c12ae-c0bd-4c1b-bbfe-9d044bc123eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_A_kormany_kedvenc_kommunikatorai_felmilliardert_hirdetik_a_rendszervaltasi_emlekevet","timestamp":"2020. április. 01. 11:40","title":"A kormány kedvenc kommunikátorai félmilliárdért hirdetik a rendszerváltási emlékévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szolgálnak és mesélnek. ","shortLead":"Szolgálnak és mesélnek. ","id":"20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f71145-26c3-4271-9920-436888137e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. március. 30. 16:47","title":"A magyar rendőrség minden délben mesét mond a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág cégvezetői körében végzett felmérésből.","shortLead":"Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág...","id":"202013__jarvany_idejen__epites__tulelostrategiak__karmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24c012-e89f-4398-bc5c-874a534484a0","keywords":null,"link":"/360/202013__jarvany_idejen__epites__tulelostrategiak__karmentesites","timestamp":"2020. április. 01. 07:00","title":"Az építőipar megúszhatja a válságot, de nem kizárt a teljes leállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár idegenekkel), és ez könnyen megoldható az internet segítségével.","shortLead":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad084b-f466-43ba-b43e-35bd5202ca7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 31. 11:03","title":"Vírusjárvány idején: közös online iszogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024877ae-7bf8-42a0-a35a-545ce6422a21","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 30. 13:25","title":"Hogyan kerékpározzunk járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]