[{"available":true,"c_guid":"5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első magyar világbajnok tájfutó kerülhet be a Nemzet Sportolói közé Székely Éva halála után.","shortLead":"Az első magyar világbajnok tájfutó kerülhet be a Nemzet Sportolói közé Székely Éva halála után.","id":"20200331_Monspart_Sarolta_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35bec1-e4e7-4d2a-bf9c-46dbed5bcea9","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Monspart_Sarolta_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2020. március. 31. 12:49","title":"Monspart Saroltát javasolja a Nemzet Sportolójának a társaság tizenegy többi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","shortLead":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","id":"20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0196c1e0-fd41-449a-a378-2da024a93f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","timestamp":"2020. március. 31. 15:01","title":"Minden terézvárosi háztartás kap egy szájmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef64a9c-09aa-4d99-9d5d-979618feda0c","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A szó szoros értelmében eddig Olaszország bizonyult Európa beteg emberének a koronavírus-járványban. A gazdaság leállítása után a kormány egyelőre a családokat igyekszik a felszínen tartani, a vállalkozások megmentéséhez forrást kell találni.","shortLead":"A szó szoros értelmében eddig Olaszország bizonyult Európa beteg emberének a koronavírus-járványban. A gazdaság...","id":"20200401_Olasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef64a9c-09aa-4d99-9d5d-979618feda0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c27307c-3291-40c2-b22a-2ed0004003a5","keywords":null,"link":"/360/20200401_Olasz","timestamp":"2020. április. 01. 15:00","title":"Egységkormánnyal és az élén álló \"csodafegyverrel\" oldanák meg a válságot az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55204793-1a2f-4cef-b1a1-29e31fb3ca4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy német kezdeményezésből kiindulva az állami alapfizetés sem lenne elvetendő eszköz a létbizonytalanság elleni harcban – véli a színésznő. Emellett arra is emlékeztet, hogy a vírus komoly erőpróba a társadalomnak, de csekélység ahhoz képest, amit mások átélnek vagy átéltek. ","shortLead":"Egy német kezdeményezésből kiindulva az állami alapfizetés sem lenne elvetendő eszköz a létbizonytalanság elleni...","id":"20200330_Gryllus_Dorka_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55204793-1a2f-4cef-b1a1-29e31fb3ca4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb64a7c-6318-4e43-8f04-3d42d4ff63cd","keywords":null,"link":"/360/20200330_Gryllus_Dorka_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 30. 18:35","title":"Gryllus Dorka a Home office-ban: \"Nekünk nagyon-nagyon jó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság csökkenését, illetve az eredményeket, egyebek mellett a béremeléseket és a rezsiutalványokat hangsúlyozta.","shortLead":"A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság...","id":"20200401_Az_allam_958_milliard_forint_hianyt_hozott_ossze_2019ben_a_miniszterium_a_rezsiutalvanyokra_mutogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6aa14fd-6bc0-4e73-be37-d3a5a46f18bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Az_allam_958_milliard_forint_hianyt_hozott_ossze_2019ben_a_miniszterium_a_rezsiutalvanyokra_mutogat","timestamp":"2020. április. 01. 10:19","title":"Az állam 958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben, a minisztérium a rezsiutalványokra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják egymást.","shortLead":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják...","id":"20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3af3cc0-6d02-4956-b5c5-03a21284d998","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Csak a legdurvább csonttöréseket műtik meg a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A panamai kormány szerint ezzel is csökkenthető a fertőzés terjedése.","shortLead":"A panamai kormány szerint ezzel is csökkenthető a fertőzés terjedése.","id":"20200331_panama_koronavirus_jarvany_ferfiak_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325890ed-a129-41db-a32a-a05584d19162","keywords":null,"link":"/elet/20200331_panama_koronavirus_jarvany_ferfiak_nok","timestamp":"2020. március. 31. 14:16","title":"Panamában nem mehetnek ugyanazon a napon az utcára a férfiak és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács Zoltán államtitkár szerint mindenben egyetért a kormány az EB-elnökkel.","shortLead":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács...","id":"20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb08f3a-973c-488d-8050-10819a120cff","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","timestamp":"2020. március. 31. 15:44","title":"Von der Leyen: Veszélyhelyzeti intézkedés nem tarthat határozatlan ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]