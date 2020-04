Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","id":"20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde0cf5-8aea-4e18-a2a7-1c381d11ffb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 18:25","title":"Olaszországban alig csillapodik a járvány, még mindig nagyon sok az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más országokéhoz képest kicsi, de célzott és megfontolt lesz. Az intézkedések nagy része április közepén, május elején léphet életbe, amikor remélhetőleg már az ország újranyitása lesz terítéken. Az csak évek múlva fog kiderülni, hogy ez volt-e a hatékony megoldás.","shortLead":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más...","id":"20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f92e84-911a-4cf9-839f-ab253c51c43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","timestamp":"2020. április. 01. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy Orbánéknak van igazuk, és nem kell ész nélkül szórni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","shortLead":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","id":"20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf3768c-9ded-40c2-be14-be77a3993831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","timestamp":"2020. április. 01. 17:28","title":"Schmidt Mária közalapítványa ingyen megkapja az épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","id":"20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24562ea2-57f4-4b8f-a857-94aaecf4362a","keywords":null,"link":"/kultura/20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 09:26","title":"Wagnernek is odacsap a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","shortLead":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","id":"20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02992c-f2a6-4db4-9c96-1367da2da4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","timestamp":"2020. április. 02. 06:06","title":"Drámai visszaesést jósol a Goldman Sachs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 70 éves férfi hunyt el.","shortLead":"Egy 70 éves férfi hunyt el.","id":"20200402_Ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5059d09-4d3d-435f-a626-96ad1b14bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 02. 07:48","title":"Újabb áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Holland Királyi Meteorológiai Intézet szakemberei az Európai Űrügynökség (ESA) műholdas adatait elemezték, majd tették azokat térképre, hogy kiderüljön, 2019 márciusához képest mennyivel csökkent a légszennyezettség Európában. Az eredmény azt mutatja: sokkal.","shortLead":"A Holland Királyi Meteorológiai Intézet szakemberei az Európai Űrügynökség (ESA) műholdas adatait elemezték, majd...","id":"20200401_franciaorszag_olaszorszag_spanyolorszag_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e12d6d6-281f-4f02-a55c-a5baa5511956","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_franciaorszag_olaszorszag_spanyolorszag_legszennyezettseg","timestamp":"2020. április. 01. 08:33","title":"Látványos, mennyivel tisztább lett a levegő Európában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8989c7a-4c97-4c2f-805d-749126943968","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A város 45 nagy hűtőkamiont vett, illetve kapott, mert a halottasházak megteltek. ","shortLead":"A város 45 nagy hűtőkamiont vett, illetve kapott, mert a halottasházak megteltek. ","id":"20200401_New_Yorkban_mar_annyi_halott_van_hogy_hutokamionokban_taroljak_a_holttesteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8989c7a-4c97-4c2f-805d-749126943968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3f6838-7c6e-493f-a9b6-d541c506b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_New_Yorkban_mar_annyi_halott_van_hogy_hutokamionokban_taroljak_a_holttesteket","timestamp":"2020. április. 01. 10:49","title":"New Yorkban már annyi halott van, hogy hűtőkamionokban tárolják a holttesteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]