[{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok. A gyógyultak száma 43-ra emelkedett.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok. A gyógyultak száma 43-ra emelkedett.","id":"20200403_koronavirus_magyarorszag_fertozott_idos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb87d8-1666-453b-9d64-6373287eb6ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_magyarorszag_fertozott_idos_beteg","timestamp":"2020. április. 03. 06:54","title":"Meghalt öt idős beteg, 623-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5efa9-d245-4917-aedd-034e525342f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes szezonos hivatalos versenyzési lehetőséget kap a legjobb magyar szimulátoros. ","shortLead":"Teljes szezonos hivatalos versenyzési lehetőséget kap a legjobb magyar szimulátoros. ","id":"20200403_barki_ingyen_valodi_autoversenyzove_valhat_michelisznek_koszonhetoen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5efa9-d245-4917-aedd-034e525342f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e6ddaa-5464-4a29-b3eb-bc509f90ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_barki_ingyen_valodi_autoversenyzove_valhat_michelisznek_koszonhetoen","timestamp":"2020. április. 03. 14:27","title":"Nem a pénz, csak a tehetség számít: bárki ingyen valódi autóversenyzővé válhat Michelisznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A kormány nem lazsál, amikor magyar emberek élete a tét. És alapítványaik budai villái.","shortLead":"A kormány nem lazsál, amikor magyar emberek élete a tét. És alapítványaik budai villái.","id":"20200402_SOS_jarvanyugyi_intezkedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3f9840-255a-4b87-bbe3-6c3fe53ed413","keywords":null,"link":"/360/20200402_SOS_jarvanyugyi_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 02. 14:00","title":"Gomperz: SOS járványügyi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról dolgozik tovább.","shortLead":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról...","id":"20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1112f5-1362-441b-bae3-8c4ccfbd3c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","timestamp":"2020. április. 01. 21:17","title":"Koronavírusos a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus...","id":"20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc60a2b7-f48d-4d6f-ad9f-c1f91923aaf8","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","timestamp":"2020. április. 02. 14:08","title":"Saját béréből segítené ki megszorult alkalmazottait a Budapest Airport menedzsmentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","shortLead":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","id":"20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd64180d-8886-4384-9878-722b9592ba1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. április. 03. 05:42","title":"Észak-Korea elárulta, hol tart náluk a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán lehetőséget láthat a cikk szerint a koronavírusban arra, hogy bebizonyítsa az EU előtt autoriter módszereinek létjogosultságát. Várhatóan a felhatalmazási törvény miatt is elmarad a számonkérés.","shortLead":"Orbán lehetőséget láthat a cikk szerint a koronavírusban arra, hogy bebizonyítsa az EU előtt autoriter módszereinek...","id":"20200402_orban_washington_post_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f827a5-fa77-4977-aa9d-fed26c65a9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_washington_post_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 02. 15:40","title":"Koronavírus-autokrácia lett Magyarország a The Washington Post szerzője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107ecaa7-f9e9-42be-85a0-950bd86e9a59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Ivanka Factory alapítói nem kívánták kommentálni a hírt.","shortLead":"Az Ivanka Factory alapítói nem kívánták kommentálni a hírt.","id":"202014_ivanka_factory_felszamoljakazinnovatort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107ecaa7-f9e9-42be-85a0-950bd86e9a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6271605-2ce1-4006-b839-f17cff548325","keywords":null,"link":"/360/202014_ivanka_factory_felszamoljakazinnovatort","timestamp":"2020. április. 03. 14:00","title":"Nemzetközi hírű lett a magyar startup, mégis felszámolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]