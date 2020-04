Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás nélkül dolgoztak a rendőrök. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás...","id":"20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189fe74-936f-442a-96c4-e5dc142d9bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Két beteget levettek a lélegeztetőgépről a Szent László kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ENSZ főtitkára, António Guterres arra hívta fel a figyelmet, hogy az izoláció és az önkéntes karantén csapdát jelenthet azoknak a nőknek, akiket bántalmaz a párjuk. Arra kérte a kormányokat, hogy a COVID-19 elleni küzdelmük kulcsfontosságú eleme legyen a nők védelme is. ","shortLead":"Az ENSZ főtitkára, António Guterres arra hívta fel a figyelmet, hogy az izoláció és az önkéntes karantén csapdát...","id":"20200406_ENSZfotitkar_Sok_no_most_van_a_legnagyobb_veszelyben_hogy_otthon_kell_maradnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ee650e-d51f-4f30-9110-5f989544b060","keywords":null,"link":"/elet/20200406_ENSZfotitkar_Sok_no_most_van_a_legnagyobb_veszelyben_hogy_otthon_kell_maradnia","timestamp":"2020. április. 06. 11:40","title":"Sok nő most van a legnagyobb veszélyben, hogy otthon kell maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel...","id":"20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc01c2-e22d-4ae1-824b-0b1aa71652a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","timestamp":"2020. április. 06. 09:21","title":"Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c631052-0546-4e2d-a9cc-e44215ac54b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerencsére már jól van. ","shortLead":"Szerencsére már jól van. ","id":"20200406_Elkapta_a_koronavirust_John_Taylor_a_Duran_Duran_basszusgitarosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c631052-0546-4e2d-a9cc-e44215ac54b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f290f634-c9a3-430f-969b-c648cc8f543e","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Elkapta_a_koronavirust_John_Taylor_a_Duran_Duran_basszusgitarosa","timestamp":"2020. április. 06. 11:50","title":"Elkapta a koronavírust John Taylor, a Duran Duran basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","shortLead":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d99d7c-ce83-466b-8b7c-caf678137d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","timestamp":"2020. április. 06. 15:20","title":"Fideszes képviselő: Lesz idén érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többen megsérültek egy balesetben.","shortLead":"Többen megsérültek egy balesetben.","id":"20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943bb1b-0c88-4e58-9e4d-3eefdc835303","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Lezartak_egy_szakaszon_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2020. április. 05. 10:11","title":"Lezárták egy szakaszon a ferihegyi gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30e9dc7-4e53-4cf3-a721-946cb2070c0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet az újabb korlátozásokkal együtt szerdán léphet életbe, és a nagyvárosokat érinti majd.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet az újabb korlátozásokkal együtt szerdán léphet életbe, és a nagyvárosokat...","id":"20200406_japan_koronavirus_veszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30e9dc7-4e53-4cf3-a721-946cb2070c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad52031-d776-4d20-8090-aba47d600de6","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_japan_koronavirus_veszhelyzet","timestamp":"2020. április. 06. 13:40","title":"Vészhelyzet kihirdetésére készül Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]