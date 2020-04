Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","shortLead":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","id":"20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd51afab-8e8d-424e-9b71-ad8cebecc5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","timestamp":"2020. április. 05. 20:15","title":"Megölte egyéves kislányát egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","id":"20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d5ad3f-ad61-4854-b76b-2b494b4dd689","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","timestamp":"2020. április. 05. 13:37","title":"Kiskereskedelmi különadó: fizetni fognak a multik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most kevesebben fekszenek.","shortLead":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most...","id":"20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befdc31c-ec83-4c41-b0f3-fc6fbf349b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 18:24","title":"Olaszországban ma 4805 új fertőzés és 681 haláleset volt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ef51f4-a743-4058-a0dd-6131e9202e73","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megvesszük-e a bolti tisztítószereket? Feladjuk a csomagolásmentességet? Felülírja-e a higiénia az egyszerhasználatos csomagolóanyagok elutasítását? Négy zöld életmódot folytató segítségével arra kerestük a választ, hogyan hat a hétköznapjainkra és a fenntartható törekvésekre a koronavírus miatti helyzet. ","shortLead":"Megvesszük-e a bolti tisztítószereket? Feladjuk a csomagolásmentességet? Felülírja-e a higiénia az egyszerhasználatos...","id":"20200406_Nem_mentseg_a_koronavirus_miatti_helyzet_arra_hogy_feladjuk_a_zoldulest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ef51f4-a743-4058-a0dd-6131e9202e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec2c32-26e5-48c7-a824-0b6c19c65ecf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_Nem_mentseg_a_koronavirus_miatti_helyzet_arra_hogy_feladjuk_a_zoldulest","timestamp":"2020. április. 06. 10:26","title":"Nem mentség a koronavírus arra, hogy feladjuk a zöld életmódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ad0150-d502-446e-9c0a-f33a9fee9c9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletekben és nagyobb forgalmú, zárt helyeken is kötelezővé tették a maszk viselését Siófokon.","shortLead":"Az üzletekben és nagyobb forgalmú, zárt helyeken is kötelezővé tették a maszk viselését Siófokon.","id":"20200405_Siofokon_kotelezo_a_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93ad0150-d502-446e-9c0a-f33a9fee9c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9659b477-1c9f-4678-833b-01ab7df6cefc","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Siofokon_kotelezo_a_maszk","timestamp":"2020. április. 05. 20:03","title":"Ötvenezerre is büntethetik, ha maszk nélkül vásárol Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Négynapos ülés kezdődik ma.","shortLead":"Négynapos ülés kezdődik ma.","id":"20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aad7c2-0cc9-4562-be34-725137890ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","timestamp":"2020. április. 06. 07:22","title":"Egy fideszes és egy jobbikos képviselő mentelmi ügyéről is dönt ma a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul. A távoktatás még a jól ellátott fővárosi iskolákban sem zökkenőmentes. Ott pedig, ahol a hó vége felé eladják az okostelefont, hatványozottak a problémák. Sok helyen képtelenség lesz végigvinni a tanévet, pláne úgy, hogy minden ötödik diák kimaradhat az online oktatásból.","shortLead":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul...","id":"20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959074e3-fae1-4ef1-918c-6e82d448c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","timestamp":"2020. április. 05. 20:00","title":"Befullad a távoktatás ott, ahol a hó végén eladják az okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]