[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","shortLead":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","id":"20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e81fc4-5e55-4a9e-a8dc-a670230eec2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","timestamp":"2020. április. 04. 14:11","title":"„Hiányoljuk az oligarchák közteherviselését” – az ellenzék a kormány gazdaságélénkítő csomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi forgalomba később kerülhet.","shortLead":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi...","id":"20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3039c320-e05f-4464-a2cf-9f35e5db64c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 05:40","title":"110 ezer liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","shortLead":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","id":"20200406_tuz_paksi_atomeromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044fc1b-ec82-40da-ad8a-d44df75f3a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_tuz_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. április. 06. 10:19","title":"Kisebb tűz volt a paksi atomerőműben a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","shortLead":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","id":"20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f5b2-8880-4e2d-9e72-b7bac953cbfa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","timestamp":"2020. április. 06. 08:46","title":"Senki nem tanít úgy kezet mosni, mint Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztattak egy kutyáját sétáló férfit, akár 15 napi elzárást is kaphat. Moszkvában az elmúlt nap alatt elérte a 3893-at a koronavírus-fertőzöttek száma, mindazonáltal nem megy zökkenőmentesen a járványra való felkészülés.","shortLead":"Letartóztattak egy kutyáját sétáló férfit, akár 15 napi elzárást is kaphat. Moszkvában az elmúlt nap alatt elérte...","id":"20200405_Moszkvaban_mar_megkozelitette_a_4_ezret_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996fd011-2947-408a-b010-4d527035d659","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Moszkvaban_mar_megkozelitette_a_4_ezret_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 05. 13:18","title":"Moszkvában már megközelítette a 4 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet egységére szólított fel és köszönetet mondott azoknak, akik önzetlenül segítik a járvány elleni munkát.","shortLead":"Olyan beszédet láthattak a britek és a világ, amilyet eddig inkább háborús filmekből ismertünk. Az uralkodó a nemzet...","id":"20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5b1acd-0eec-4631-9eb7-c97e2e4fc717","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_II_Erzsebet_Szebb_napok_jonnek","timestamp":"2020. április. 05. 21:36","title":"II. Erzsébet: Szebb napok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke azt kéri, hogy vizsgálják meg és haladéktalanul kezdeményezzenek kötelezettségszegési eljárást a kormány ellen a felhatalmazási törvény miatt. ","shortLead":"A Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke azt kéri, hogy vizsgálják meg és haladéktalanul kezdeményezzenek...","id":"20200405_Szabo_Timea_es_Javor_Benedek_is_panasszal_fordulnak_az_Europai_Bizottsaghoz_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2c8277-c3ee-4a97-b37e-be819a210a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Szabo_Timea_es_Javor_Benedek_is_panasszal_fordulnak_az_Europai_Bizottsaghoz_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 15:27","title":"Szabó Tímea és Jávor Benedek panasszal fordulnak az Európai Bizottsághoz a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f18ca-6896-4f72-8d2f-fe28b681d5d2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Őrültség lett volna, ha a Ford a SUV-őrület kellős közepén nem készít divatterepjárósra faragott változatot az új Fiestából. De készített, mi pedig kipróbáltuk, hogy milyen autó a gyakorlatban a teljesen új fejlesztésű Puma.","shortLead":"Őrültség lett volna, ha a Ford a SUV-őrület kellős közepén nem készít divatterepjárósra faragott változatot az új...","id":"20200405_uj_ford_puma_suv_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=605f18ca-6896-4f72-8d2f-fe28b681d5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0299c7d8-95f0-447f-bf85-7faeeacce696","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_uj_ford_puma_suv_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Nem sportcipő, hanem sportbakancs: teszten az új Ford Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]