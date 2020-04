Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válság első másfél hetében a forint ugyanúgy mozgott, mint Közép-Európa legtöbb devizája, azóta pedig jól látszik, hogy akkor erősödik, amikor a kormány és az MNB tettrekészséget mutat, és akkor gyengül, amikor hiába várunk lépéseket a magyar gazdaságpolitikától. Arra minden bizonnyal még sokat kell várni, hogy nyugalom legyen a piacokon.","shortLead":"A válság első másfél hetében a forint ugyanúgy mozgott, mint Közép-Európa legtöbb devizája, azóta pedig jól látszik...","id":"20200409_forint_arfolyam_deviza_spekulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adab59bf-9944-41f5-aab9-d8d84bf81fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_forint_arfolyam_deviza_spekulacio","timestamp":"2020. április. 09. 14:30","title":"Minden tény arra utal, hogy nem Soros rángatja a forintárfolyamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány néhány régióban már kezelhetetlen, az orvosok ülősztrájkot tartottak. A kivonuló rendőrség gondoskodott róla, hogy többet ne tegyenek így.","shortLead":"A járvány néhány régióban már kezelhetetlen, az orvosok ülősztrájkot tartottak. A kivonuló rendőrség gondoskodott róla...","id":"20200409_pakisztan_rendorseg_tuntetes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5e466b-acd0-4795-a82e-f6a1e672e13d","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_pakisztan_rendorseg_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 08:17","title":"Rendőrök verték szét a védőfelszerelés hiánya miatt tiltakozó pakisztáni orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi húsz évben egyszer sem volt olyan alacsony a felsőoktatásba jelentkezők száma, mint az idén: mindössze 91 460 diák szeretne továbbtanulni.","shortLead":"Az utóbbi húsz évben egyszer sem volt olyan alacsony a felsőoktatásba jelentkezők száma, mint az idén: mindössze 91 460...","id":"202015_felsooktatasi_felveteli_negativ_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdfbd9e-a048-4c73-83e7-56bdb6c88914","keywords":null,"link":"/360/202015_felsooktatasi_felveteli_negativ_rekord","timestamp":"2020. április. 09. 10:30","title":"A kormánynak lassan sikerül taccsra vágnia a felsőoktatást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban a Fehér Házban gyakornokként dolgozó nő rögzítette azokat a beszélgetéseket, amelyekben a volt elnök számolt be az alkalmazottjával folytatott viszonyáról.\r

","shortLead":"A korábban a Fehér Házban gyakornokként dolgozó nő rögzítette azokat a beszélgetéseket, amelyekben a volt elnök számolt...","id":"20200409_Elhunyt_a_ClintonLewinsky_botranyt_kirobbanto_Linda_Tripp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1fc4d4-5111-4fc5-94c6-851ffad034bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Elhunyt_a_ClintonLewinsky_botranyt_kirobbanto_Linda_Tripp","timestamp":"2020. április. 09. 06:55","title":"Elhunyt a Clinton-Lewinsky botrányt kirobbantó Linda Tripp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes eredménynek számít.","shortLead":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes...","id":"20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7438df5b-7687-4549-9b42-0026204fa78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","timestamp":"2020. április. 09. 08:03","title":"Újabb történelmi fénykép készült egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Faigl Zoltán","category":"360","description":"140 milliárdos nyeresége volt aranybefektetésen a jegybanknak, de mégsem adott el belőle. Hogyan lehetséges ez? Elmagyarázzuk. ","shortLead":"140 milliárdos nyeresége volt aranybefektetésen a jegybanknak, de mégsem adott el belőle. Hogyan lehetséges ez...","id":"20200408_Barati_banknak_adhata_el_aranyat_az_MNB_hogy_egybol_visszavegye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba0997a-e497-4029-90bc-9b54faeb82ed","keywords":null,"link":"/360/20200408_Barati_banknak_adhata_el_aranyat_az_MNB_hogy_egybol_visszavegye","timestamp":"2020. április. 08. 13:05","title":"Baráti banknak adhatta el aranyát az MNB, majd egyből visszavette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte hatékonyabbá válhat a COVID-19 elleni védekezés a Pécsi Tudományegyetem felfedezésének köszönhetően. ","shortLead":"Világszerte hatékonyabbá válhat a COVID-19 elleni védekezés a Pécsi Tudományegyetem felfedezésének köszönhetően. ","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_pecsi_tudomanyegyetem_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c86cef5-57fd-453c-b645-e3dc796bad71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_pecsi_tudomanyegyetem_kutatas","timestamp":"2020. április. 08. 18:33","title":"Valószínűleg széklettel is képes fertőzni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef9e225-c35b-49ee-abab-4a4763635b01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A döntést részben a járvány gazdasági hatása indokolja, részben pedig az autóipar általánosabb változásai. Tavaly az alkalmazottak 10 százalékát építették le, most újabb száz embert.","shortLead":"A döntést részben a járvány gazdasági hatása indokolja, részben pedig az autóipar általánosabb változásai. Tavaly...","id":"20200409_nng_leepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef9e225-c35b-49ee-abab-4a4763635b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9afbf0c-8ebe-4fcd-8318-b28a045df171","keywords":null,"link":"/kkv/20200409_nng_leepites","timestamp":"2020. április. 09. 10:01","title":"Több mint száz embert bocsát el az NNG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]