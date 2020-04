Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vermonti szenátor visszalépése után Joe Biden lehet a demokrata jelölt a novemberre tervezett választáson.","shortLead":"A vermonti szenátor visszalépése után Joe Biden lehet a demokrata jelölt a novemberre tervezett választáson.","id":"20200408_Kiszall_az_amerikai_elnokvalasztasi_kampanybol_Bernie_Sanders","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b0dda4-5e43-43d4-a074-b15d822bbdbc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Kiszall_az_amerikai_elnokvalasztasi_kampanybol_Bernie_Sanders","timestamp":"2020. április. 08. 17:34","title":"Kiszáll az amerikai elnökválasztási kampányból Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban nagypénteken, az eseményt az interneten élőben közvetítik, és együtténeklésre biztatják a nézőket.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban...","id":"20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394c7e2-fc76-45a3-9812-693c55f40d24","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","timestamp":"2020. április. 09. 08:56","title":"A lipcsei János-passió is az internetre költözik nagypénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d410a073-0145-4c98-8ea3-15b783290fdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A négynapos fesztivált eredetileg júniusban tartották volna meg, de eltolták az eseményt augusztus végére. ","shortLead":"A négynapos fesztivált eredetileg júniusban tartották volna meg, de eltolták az eseményt augusztus végére. ","id":"20200407_kesobb_szervezik_meg_az_idei_Fishing_On_Orfut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d410a073-0145-4c98-8ea3-15b783290fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcc680a-cc4d-49b4-8e98-40a7072ae25f","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_kesobb_szervezik_meg_az_idei_Fishing_On_Orfut","timestamp":"2020. április. 07. 13:35","title":"A járvány miatt később lesz az idei Fishing On Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f46295-4179-48b9-b041-d52a47221c4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel egy kora középkori görögországi leletegyüttesen amerikai tudósok.","shortLead":"Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel egy kora középkori görögországi leletegyüttesen amerikai tudósok.","id":"20200408_agymutet_gorogorszag_regeszet_paleontologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f46295-4179-48b9-b041-d52a47221c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba8da3-b0d0-40f0-acd8-8c10d00b387f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_agymutet_gorogorszag_regeszet_paleontologia","timestamp":"2020. április. 08. 16:53","title":"Egy lelet bizonyítja, 1300 éve is végeztek nem egyszerű agyműtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett egy kísérletben, melyben kínai kutatók koronavírussal súlyosan fertőzött tíz beteget követtek nyomon. Náluk a vérplazmakezelésnek köszönhetően rövidebb ideig jelentkeztek a tünetek, javult a vér oxigénszintje és gyorsabban tűnt el a vírus a szervezetből, de igazi eredmény az lesz, ha ezt nagyobb mintán is sikerül igazolni. A kínaiak által közzétett esetleírások mindenesetre érdekesek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett...","id":"20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b1faa-3de8-47c4-8537-dd35e3573da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","timestamp":"2020. április. 08. 06:03","title":"Koronavírus: a 11. napon már súlyosan beteg 46 éves férfi vérplazmát kapott, másnapra azonnal jobban lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","shortLead":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","id":"20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1953b18-fd4e-49b7-b8eb-9e903be9d61c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","timestamp":"2020. április. 08. 10:12","title":"1800-nál is több amerikai halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","id":"20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48f335-2c43-4a76-b4db-4671af1208a3","keywords":null,"link":"/elet/20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","timestamp":"2020. április. 08. 10:02","title":"Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik jó része idén gazda nélkül marad, a müzlit viszont vesszük, ha már otthon új életet kezdhetünk.","shortLead":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik...","id":"20200409_edessegpiac_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14157b0d-a64c-4eb2-b9b2-485c0a6db456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_edessegpiac_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 07:14","title":"Egymillió sajtosrúd-sütő nagyi országából az egymillió sajtosrúd-sütő otthon ülő országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]