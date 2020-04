Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba szállt a koronavírus ellen.","shortLead":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba...","id":"20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77bd02-d46b-4a9a-924a-586eecacd006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","timestamp":"2020. április. 10. 13:03","title":"A CERN is hadba szállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség miatt erősödött. ","shortLead":"A pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség miatt erősödött. ","id":"20200409_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65355de-1d79-4456-8bd5-8078fea6bf46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_aprilis","timestamp":"2020. április. 09. 12:58","title":"Még soha nem zuhant akkorát egy hónap alatt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","id":"20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e030d3-448b-4d98-b168-998cbf847417","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","timestamp":"2020. április. 09. 12:42","title":"Kigyulladt egy galvanizáló üzem Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra nyilatkozott állapotáról, gyógyulásáról, pártfegyelemrőlm megbélyegzett mondatokról, és bizonyos 100 fekvőtámaszról. No meg, hogy miként látja városvezetőként a kormányzati döntéseket.","shortLead":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra...","id":"20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae3a298-7cee-4d48-9029-b8c7e20f1d13","keywords":null,"link":"/360/20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 08. 18:30","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Bejött a szobába, köhögött egy-kettőt. Ennyi.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bffc8a2-c2a1-47bb-b2e9-16521a1c1c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mosható és vasalható, házilag készített maszkok rögzítéséhez ez a legalkalmasabb, de Kínából hetek óta nem érkezett szállítmány, a magyar gyártók pedig nem győzik teljesíteni a rendeléseket.","shortLead":"A mosható és vasalható, házilag készített maszkok rögzítéséhez ez a legalkalmasabb, de Kínából hetek óta nem érkezett...","id":"20200408_maszkok_kalapgumi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bffc8a2-c2a1-47bb-b2e9-16521a1c1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dda163a-e1fe-43f2-8848-268f62d98a01","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_maszkok_kalapgumi_hiany","timestamp":"2020. április. 08. 20:43","title":"Annyian varrnak maszkokat, hogy hiánycikk lett a kalapgumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","shortLead":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","id":"20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfda30-da85-4308-b708-8e8fcdcbeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 10. 16:55","title":"Azonnali intézkedéseket rendelt el Müller Cecília a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b40a69-89bb-450a-be2d-6415a932f981","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kézmosás és fertőtlenítés!","shortLead":"Kézmosás és fertőtlenítés!","id":"20200409_A_Katona_szinesze_praktikus_tanacsokat_ad_a_virusmentes_haztartashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b40a69-89bb-450a-be2d-6415a932f981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e2a12-2f0d-42c3-8367-f85ed25ff3be","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_Katona_szinesze_praktikus_tanacsokat_ad_a_virusmentes_haztartashoz","timestamp":"2020. április. 09. 11:16","title":"A Katona színésze praktikus tanácsokat ad a vírusmentes háztartáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont veszik, mint a cukrot.","shortLead":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont...","id":"20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d20281-fb8a-43a8-b8db-f440f6706fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","timestamp":"2020. április. 09. 12:16","title":"Notebookot, hűtőgépet és hajnyírót vesznek koronavírus-járvány alatt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]