[{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e555026-8267-427b-80c8-ecc8c70c35bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","shortLead":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","id":"20200409_tojasfestes_minta_tojasmuzeum_zengovarkony_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e555026-8267-427b-80c8-ecc8c70c35bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343d54ad-5b45-48ed-baa6-4840341d14a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_tojasfestes_minta_tojasmuzeum_zengovarkony_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 09:45","title":"Érdekli a tojásfestés? Letölthető mintákat tesz közzé az egyik híres tojásmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra nyilatkozott állapotáról, gyógyulásáról, pártfegyelemrőlm megbélyegzett mondatokról, és bizonyos 100 fekvőtámaszról. No meg, hogy miként látja városvezetőként a kormányzati döntéseket.","shortLead":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra...","id":"20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae3a298-7cee-4d48-9029-b8c7e20f1d13","keywords":null,"link":"/360/20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 08. 18:30","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Bejött a szobába, köhögött egy-kettőt. Ennyi.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliség az egekben a dél-európai országban, amely az EU segítségére vár.","shortLead":"A munkanélküliség az egekben a dél-európai országban, amely az EU segítségére vár.","id":"20200409_Spanyolorszag_lehet_a_virusvalsag_legnagyobb_vesztese_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5de2bf-6351-4202-8acf-ff1c789bf325","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Spanyolorszag_lehet_a_virusvalsag_legnagyobb_vesztese_Europaban","timestamp":"2020. április. 09. 19:10","title":"Spanyolország lehet a vírusválság legnagyobb vesztese Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE – nem reprezentatív, de mindenképp érdekes – kutatásának válaszadói viszonylag tájékozottak voltak a koronavírussal kapcsolatban. A hatóságok utasításait már jóval kevesebben követnék.","shortLead":"Az ELTE – nem reprezentatív, de mindenképp érdekes – kutatásának válaszadói viszonylag tájékozottak voltak...","id":"20200408_koronavirus_magyarorszag_jarvany_felmeres_kutatas_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ba7cd4-10b2-4117-8f75-2a80c7ab0023","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_magyarorszag_jarvany_felmeres_kutatas_elte","timestamp":"2020. április. 08. 10:33","title":"Az ELTE által megkérdezett magyarok harmada tart attól, hogy elkapja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","shortLead":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","id":"20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54daa0c-e4b0-4565-9b7f-f69e31e8828b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","timestamp":"2020. április. 09. 13:03","title":"#maradjonotthon: Ingyen nézheti a YouTube-on a Radiohead koncertfilmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre a főpolgármester nagyon drasztikus intézkedéseket nem akar hozni – értesült a hvg.hu. Karácsony Gergely főpolgármester bekérette a rendőr-főkapitányt, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Azt ígérte, ha a rendőrség szerint szigorításra van szükség, akkor azonnal meglépi. ","shortLead":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre...","id":"20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51552c-790c-4c80-8b40-0742fd923ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 17:26","title":"A főváros egyelőre nem tervezi a kijárási tilalom bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]