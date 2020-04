Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben levonhatják a pénzintézetek a bankadóból.","shortLead":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben...","id":"20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227ab6-af56-457c-8861-ec389fc08324","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","timestamp":"2020. április. 09. 16:33","title":"Varga Mihály: Egyszeri adót vetnek ki a bankszektorra, 55 milliárdot várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak. ","shortLead":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek...","id":"20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e766647d-1dc1-49f7-8892-45d2f3c379e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 09. 11:32","title":"Nem csak a járvány, az ünnep is a bevásárlás útjába állhat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne intézkedéseket a lakás- vagy üzletbérlők védelmére. Ez most talán megtörténhet. Külföldön már vannak példák erre.","shortLead":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne...","id":"20200408_Jon_a_berlok_megmentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee654c73-1a2e-4c00-8d22-f046302602c4","keywords":null,"link":"/360/20200408_Jon_a_berlok_megmentese","timestamp":"2020. április. 08. 15:05","title":"Lakást vagy üzletet bérel? Igazán biztató hírrel szolgálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik terméket is fejleszt a zenekedvelőknek.\r

","shortLead":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik...","id":"20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872bf1b-b360-41c4-aaf7-a8046c893287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","timestamp":"2020. április. 09. 10:03","title":"Két új fülesen is dolgozhatnak az Apple-nél, az egyik egy telefon árába kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor tágabb jogköröket ígért húsvétra a polgármestereknek.","shortLead":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630f0a8d-5274-4b38-88ad-49a1f50be6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2020. április. 09. 19:57","title":"Karácsony: A piacokra és a parkokra vonatkozhat Orbán bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt, nem elképzelhetetlen a kijárási korlátozások szigorítása.","shortLead":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt...","id":"20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca292b36-df73-4418-bb70-4d386b17ddf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 08. 11:07","title":"Karácsony: Még legalább egy hónapig fenn kell tartani a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Földes Petra-Peer Krisztina","category":"elet","description":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok nappalijába költöztünk. Hogyan lesz a virtuális jelenlét, a virtuális kapcsolattartás élhető és megerősítő minden érintett számára? Röviden úgy, ha megtanulunk egy kicsit gondolkodni egymás fejével, érezni egymás szívével. Pont, mint a valós kontaktuson alapuló kapcsolatban. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok...","id":"20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1b1cc1-0890-4030-891b-6307706ac079","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","timestamp":"2020. április. 08. 09:35","title":"Digitális oktatás: a családi otthonok gyarmatosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen. Talán nem meglepő az ok: azért, mert a vírustól jobban félünk. Pedig a klímaváltozástól is kellene. ","shortLead":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen...","id":"20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8ef56-579b-4c1f-b459-bc63dd087cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 09. 13:10","title":"Miért vagyunk eredményesebbek a koronavírussal szemben, mint a klímaváltozás elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]