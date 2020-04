Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester fokozottabb ellenőrzést kér a rendőrségtől.","shortLead":"A polgármester fokozottabb ellenőrzést kér a rendőrségtől.","id":"20200408_Elarasztottak_Szarvast_a_turistak_nyari_uzemmodban_az_uduloovezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30df2be-e078-407f-95de-d5c8ffbaeb33","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Elarasztottak_Szarvast_a_turistak_nyari_uzemmodban_az_uduloovezet","timestamp":"2020. április. 08. 19:44","title":"Elárasztották Szarvast a turisták, \"nyári üzemmódban\" az üdülőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df450b3f-2e8c-4f67-b7ff-0633eb448489","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben a kormány gazdaságvédelmi programjának számos eleme a magas jövedelműek számára kedvező, továbbra sem tudni, hogy mi lesz azokkal, akik a járvány hatására idehaza vagy külföldön már elveszítették állásukat, vagy akik eddig feketén kapták a bérüket. ","shortLead":"Miközben a kormány gazdaságvédelmi programjának számos eleme a magas jövedelműek számára kedvező, továbbra sem tudni...","id":"20200409_Orbani_valsagkezeles_a_fociban_ez_tizenegyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df450b3f-2e8c-4f67-b7ff-0633eb448489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248f07c6-0df5-46b6-b969-7837ff241896","keywords":null,"link":"/360/20200409_Orbani_valsagkezeles_a_fociban_ez_tizenegyes","timestamp":"2020. április. 09. 14:30","title":"Orbán csomagjából egész ágazatok maradtak ki, Mészáros ismét előnyből indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról vezérelhető robottal gurulhatott végig a szőnyegen.","shortLead":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról...","id":"20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4317a3-fa59-44eb-93d3-24d81e3db2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","timestamp":"2020. április. 09. 07:03","title":"Zseniális megoldás: robotként vehettek részt a diákok egy japán egyetem diplomaosztóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Post Mortem forgatása tavaly februárban fejeződött be, és azóta folynak az utómunkák.","shortLead":"A Post Mortem forgatása tavaly februárban fejeződött be, és azóta folynak az utómunkák.","id":"20200409_spanyolnatha_post_mortem_magyar_horror_bergendy_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2632b937-6acc-4ff8-84d4-1216d40463ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_spanyolnatha_post_mortem_magyar_horror_bergendy_peter","timestamp":"2020. április. 09. 10:58","title":"Nyár végére elkészül a spanyolnátha idején játszódó magyar horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d5da7b-f782-4f49-a024-6746104ef910","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Családi vendégeskedés, a női családtagok és a szomszéd néni meglocsolása – a húsvét szinte kötelező kellékei. Idén azonban nélkülük (vagy digitális verziójukkal) telik az ünnep. Ez pedig még érezhetőbbé teszi a világjárvány megterhelő hatását. Szondy Máté pszichológus írása.","shortLead":"Családi vendégeskedés, a női családtagok és a szomszéd néni meglocsolása – a húsvét szinte kötelező kellékei. Idén...","id":"20200409_Az_ember_tarsas_leny__most_husvetkor_meg_kezzelfoghatobb_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d5da7b-f782-4f49-a024-6746104ef910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d360968-2398-45a7-8a9a-6cb0c4e4fda3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200409_Az_ember_tarsas_leny__most_husvetkor_meg_kezzelfoghatobb_lesz","timestamp":"2020. április. 09. 13:15","title":"Az ember társas lény – ez most húsvétkor még kézzelfoghatóbb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","shortLead":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","id":"20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c70e38-24a5-46da-933b-618bd2f5e939","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","timestamp":"2020. április. 09. 07:59","title":"Zárt kapus versenyekkel kezdődhet meg a 2020-as F1 szezon, legkésőbb októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szocialista képviselő előadta a javaslatot, utána egy ellenzéki támogató hozzászólás hangzott el, és semmi más. A kormánypártiak nem szóltak egy szót sem, csak leszavazták a javaslat tárgyalását.","shortLead":"Egy szocialista képviselő előadta a javaslatot, utána egy ellenzéki támogató hozzászólás hangzott el, és semmi más...","id":"20200408_Ellenzeki_javaslat_Kit_erdekel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e5f234-eb68-415a-8244-0c4b5d1610dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Ellenzeki_javaslat_Kit_erdekel","timestamp":"2020. április. 08. 19:54","title":"Se indoklás, se vita: plakáttörvény-ügyben így dobták a kukába a kormány mulasztását pótló ellenzéki javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint rendszerszintű probléma, hogy a kórházban más betegséggel kezelt idősek az idősotthonba visszakerülve bevihetik a koronavírust, ezért azt kérte a kormánytól, minden visszakerülőt teszteljenek le. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint rendszerszintű probléma, hogy a kórházban más betegséggel kezelt idősek az idősotthonba...","id":"20200408_Karacsony_idosotthon_koronavirus_muller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61c4596-ff6b-422c-bc85-6ca22ddff86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_idosotthon_koronavirus_muller","timestamp":"2020. április. 08. 18:27","title":"Karácsony: Kórházból kerülhetett be a koronavírus az egyik idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]