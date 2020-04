Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","shortLead":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","id":"20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54daa0c-e4b0-4565-9b7f-f69e31e8828b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","timestamp":"2020. április. 09. 13:03","title":"#maradjonotthon: Ingyen nézheti a YouTube-on a Radiohead koncertfilmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9033a88e-34df-4e9a-bbbf-93db9c071c5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Szigorú karantén után három asztronauta érkezett meg a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Szigorú karantén után három asztronauta érkezett meg a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20200410_Hol_lehet_biztonsagban_a_koronavirustol_A_mostani_allas_szerint_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9033a88e-34df-4e9a-bbbf-93db9c071c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756419a2-09be-4f4c-a796-8c3d8354ab34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_Hol_lehet_biztonsagban_a_koronavirustol_A_mostani_allas_szerint_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. április. 10. 09:26","title":"Hol lehet biztonságban a koronavírustól? A mostani állás szerint a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f6a204-c891-49ec-8d8b-dd738b3c79ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyelőre üzemeltetésről van szó, de a bukott brókercég értékes győri vagyonelemei eladók, és azokra várhatóan mások is pályáznak. ","shortLead":"Egyelőre üzemeltetésről van szó, de a bukott brókercég értékes győri vagyonelemei eladók, és azokra várhatóan mások is...","id":"202015_hotel__more_eto_tiborcz_uzlettarsa_agyori_quaestorszalloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f6a204-c891-49ec-8d8b-dd738b3c79ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d634b3b0-428a-4c62-bb1a-e4ea2bbd7464","keywords":null,"link":"/360/202015_hotel__more_eto_tiborcz_uzlettarsa_agyori_quaestorszalloban","timestamp":"2020. április. 09. 12:00","title":"Tiborcz István volt üzlettársa lecsapott a győri Quaestor-szállóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őslakos közösségek mindig is nagyobb veszélyben voltak a járványok miatt, hiszen elszigeteltségük miatt a szervezetük kevésbé harcképes a kórokozókkal szemben.","shortLead":"Az őslakos közösségek mindig is nagyobb veszélyben voltak a járványok miatt, hiszen elszigeteltségük miatt...","id":"20200410_koronavirus_yanomami_indian_oslakos_fertozott_brazilia_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fc3f60-353f-49c7-96b9-ffe957fd87d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_koronavirus_yanomami_indian_oslakos_fertozott_brazilia_torzs","timestamp":"2020. április. 10. 16:26","title":"Ez nagy baj: már egy amazóniai törzsben is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont veszik, mint a cukrot.","shortLead":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont...","id":"20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d20281-fb8a-43a8-b8db-f440f6706fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","timestamp":"2020. április. 09. 12:16","title":"Notebookot, hűtőgépet és hajnyírót vesznek koronavírus-járvány alatt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","shortLead":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","id":"20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921dca16-6a4f-477e-87a3-60150692eb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","timestamp":"2020. április. 10. 15:55","title":"Letartóztatták a hatástalan kézfertőtlenítőt gyártó és áruló gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94fc4d5-308a-495b-9d58-110b04bbd26d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész reflektált az aktualitásokra.","shortLead":"A művész reflektált az aktualitásokra.","id":"20200409_Muller_Ceciliat_megfestette_DrMarias","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b94fc4d5-308a-495b-9d58-110b04bbd26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af0e8a-a3aa-4774-9a55-8428a8627c81","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Muller_Ceciliat_megfestette_DrMarias","timestamp":"2020. április. 09. 11:20","title":"Müller Cecilia megállítja a járványt, DrMáriás pedig megfestette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","shortLead":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","id":"20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b0d0-1e23-4449-8eaa-29b7f76e26f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","timestamp":"2020. április. 10. 16:21","title":"Elmarad a Pearl Jam budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]