[{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","shortLead":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","id":"20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ffa60-545b-4880-a593-ce63c9fd4f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","timestamp":"2020. április. 14. 12:44","title":"Nemcsak a tőzsdénél, az OTP-nél is bajok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint nem a koronavírus-járvány az utolsó, amely megtörténik velünk, de az utolsó lehet azok közül, melyekre nem készültünk fel eléggé.","shortLead":"Bill Gates szerint nem a koronavírus-járvány az utolsó, amely megtörténik velünk, de az utolsó lehet azok közül...","id":"20200414_bill_gates_koronavirus_jarvany_vilagjarvany_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e2dd28-2ffd-4b66-8d2b-17116582a26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_bill_gates_koronavirus_jarvany_vilagjarvany_pandemia","timestamp":"2020. április. 14. 08:03","title":"Bill Gates azt mondja, jobb lesz felkészülni, mert újabb járvány közelít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen jótékony célra.","shortLead":"Természetesen jótékony célra.","id":"20200414_Jane_Fonda_melegitoruhakat_arul_a_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edb0347-812e-4aa0-a63c-5340db073001","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Jane_Fonda_melegitoruhakat_arul_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 14. 09:27","title":"Jane Fonda melegítőruhákat árul a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de a koronavírus-járvány most nekik is keresztbe tett. Hogy a volt és leendő turisták továbbra se távolodjanak el Egyiptomtól, a 3D-bemutatókhoz használható Matterporttal feltérképezték az egyik legismertebb egyiptomi fáraó sírhelyét.","shortLead":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd959fd2-a8ea-4069-a550-f868484adfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","timestamp":"2020. április. 14. 09:33","title":"Most otthonából, ingyen járhatja be VI. Ramszesz sírhelyét – 360 fokos felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá egy érdekes kísérletre hivatkozva Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora.","shortLead":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá...","id":"20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5536aa1-e0fc-403d-aa6c-1cce7fd63fb5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","timestamp":"2020. április. 12. 19:15","title":"Így befolyásolja döntéseinket az, hogy melyik politikai párttal szimpatizálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381721b8-2118-4a0f-b273-cf74454b9f1c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rossz példával járnak elöl azok a tudósok, akik a Föld felmelegedését kutatják, és egyre erőteljesebben figyelmeztetik az emberiséget például az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére. ","shortLead":"Rossz példával járnak elöl azok a tudósok, akik a Föld felmelegedését kutatják, és egyre erőteljesebben figyelmeztetik...","id":"202015_klimakutatok_karbonlabnyoma_kis_lepes_azemberisegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=381721b8-2118-4a0f-b273-cf74454b9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44438bd4-18c5-43f7-8e88-e5a37185c452","keywords":null,"link":"/360/202015_klimakutatok_karbonlabnyoma_kis_lepes_azemberisegnek","timestamp":"2020. április. 13. 15:00","title":"A nagy klímadilemma: ér-e konferenciára utazni vagy sokat számítógépezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","shortLead":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","id":"20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e131b19-1fb6-4b4d-ba43-f1637d2a5590","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","timestamp":"2020. április. 13. 08:05","title":"Katasztrófa sújtotta terület lett az egész Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]