Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4d99-092d-455c-be58-600583c2e8fa","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Tényleg csak kérdem: mi az az adat, tény, változás, amelynek nyomán szigorításról, fenntartásról vagy enyhítésről döntünk?","shortLead":"Tényleg csak kérdem: mi az az adat, tény, változás, amelynek nyomán szigorításról, fenntartásról vagy enyhítésről...","id":"20200415_cegledi_egyebkent_mire_varunk_a_karantenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4d99-092d-455c-be58-600583c2e8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69600f09-b3f5-4595-bece-5bd979615c69","keywords":null,"link":"/360/20200415_cegledi_egyebkent_mire_varunk_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 15. 16:00","title":"Ceglédi: Egyébként mire várunk a karanténban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább terjedjen a fertőzés.","shortLead":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc103846-20f1-4187-8e49-f9512c2acb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","timestamp":"2020. április. 14. 08:33","title":"Mikroszkópos fényképen a pillanat, amikor a koronavírus bejut egy sejtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f37fcb-0de8-46ed-ba04-bff07ff9190c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők az intenzív osztályt is elhagyhatták már – jelentette be Müller Cecília. De a járvány felszálló ágban van. Élőben az Operatív Törzs tájékoztatójáról.","shortLead":"Ők az intenzív osztályt is elhagyhatták már – jelentette be Müller Cecília. De a járvány felszálló ágban van. Élőben...","id":"20200414_A_boraszokat_a_kisuzemi_sorfozdeket_es_a_palinkafozoket_is_megsegiti_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f37fcb-0de8-46ed-ba04-bff07ff9190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e9757b-9d65-4d1b-954a-8df08a4765e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_A_boraszokat_a_kisuzemi_sorfozdeket_es_a_palinkafozoket_is_megsegiti_a_kormany","timestamp":"2020. április. 14. 11:11","title":"Koronavírus: kilenc beteget tudtak már levenni a lélegeztetőgépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek.","shortLead":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával...","id":"20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b572a2cc-2aa6-4a52-8c0e-7d5a58d294c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 20:49","title":"Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","shortLead":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","id":"20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2422d-3474-4193-9b8c-ad46e9222acb","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","timestamp":"2020. április. 15. 15:39","title":"Virtuális flashmobbal üzentek diákjaiknak a szőcsényi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8b3225-26fb-433a-99bd-2a3fed034514","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ann Sullivan 91 éves volt.","shortLead":"Ann Sullivan 91 éves volt.","id":"20200414_Koronavirusfertozesben_meghalt_Az_oroszlankiraly_animatora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd8b3225-26fb-433a-99bd-2a3fed034514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986a7aed-56d2-41f8-9e18-fb2c9cba8760","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Koronavirusfertozesben_meghalt_Az_oroszlankiraly_animatora","timestamp":"2020. április. 14. 10:50","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt Az oroszlánkirály animátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Átlagosan fele annyi széndioxid-kibocsátással jár termékenként, ha azt egy közeli üzletben vesszük meg és nem az interneten rendeljük. ","shortLead":"Átlagosan fele annyi széndioxid-kibocsátással jár termékenként, ha azt egy közeli üzletben vesszük meg és nem...","id":"20200415_Csak_ovatosan_az_online_vasarlassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e1fdd4-493b-4342-970a-a75e4a13cc73","keywords":null,"link":"/zhvg/20200415_Csak_ovatosan_az_online_vasarlassal","timestamp":"2020. április. 15. 11:04","title":"Ha jót akar a Földnek, óvatosan rendeljen online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feecef0f-b151-4327-b3bc-a995d247d51e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy az emberek bezárkóznak, az állatok felbátorodnak.","shortLead":"Ahogy az emberek bezárkóznak, az állatok felbátorodnak.","id":"20200414_Ami_az_embereknek_a_karanten_az_az_allatoknak_a_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feecef0f-b151-4327-b3bc-a995d247d51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cb70dd-d140-40bf-93d7-4d9166da3dec","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Ami_az_embereknek_a_karanten_az_az_allatoknak_a_szabadsag","timestamp":"2020. április. 14. 14:23","title":"Ami az embereknek a karantén, az az állatoknak a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]