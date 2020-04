Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","shortLead":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","id":"20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acb207-3f29-444c-b475-67573bccfbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","timestamp":"2020. április. 15. 12:46","title":"63 EP-képviselő kéri nyílt levélben, hogy ne vegye el a nemváltoztatás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","shortLead":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","id":"20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec177a9-7b26-40ee-91b3-e6f2d490dba5","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","timestamp":"2020. április. 14. 21:01","title":"A Mol után egy győri cég is fertőtlenítő gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","shortLead":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","id":"20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bd076e-a776-46a8-bf72-137985851b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","timestamp":"2020. április. 15. 16:07","title":"Mínusz 8,9 fokkal dőlt meg az áprilisi hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet. Az űrügynökség Aqua nevű műholdján keresztül tájékozódik a helyzetről.","shortLead":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet...","id":"20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107b90f1-e444-41e4-ba80-30969084dc20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","timestamp":"2020. április. 14. 16:03","title":"Az űrből is látni a csernobili atomerőmű közelében pusztító tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f140ce-90d2-45da-9cbf-952b3d6e0adb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke szerint nagyobb lesz a gazdasági visszaesés, mint amivel a jegybank és a pénzügyi tárca számít, így ennek megfelelően kell kialakítani a kormányzati segítséget is. A HVG hetilap cikke. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke szerint nagyobb lesz a gazdasági visszaesés, mint amivel a jegybank és...","id":"20200415_Az_MNB_korabbi_alelnoke_A_rossz_hitelek_aranya_2021re_biztosan_megugrik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f140ce-90d2-45da-9cbf-952b3d6e0adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b13407-ce44-4930-8038-d4b9a52ade89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Az_MNB_korabbi_alelnoke_A_rossz_hitelek_aranya_2021re_biztosan_megugrik","timestamp":"2020. április. 15. 18:25","title":"Az MNB korábbi alelnöke: „A rossz hitelek aránya 2021-re biztosan megugrik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","shortLead":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","id":"20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876456e1-9f27-4f38-b5ab-b5bd8a3c9cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","timestamp":"2020. április. 15. 06:17","title":"Miniszteri tanácsadó: Hetek óta készülnek a kórházi helyek felszabadítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja az egykori Beatles-tag. Igaz, egyelőre nem sikerült bebizonyítani, hogy a hírhedté vált piacról indult volna a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja...","id":"20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c028b938-92f3-457b-8349-b9e349b16efc","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","timestamp":"2020. április. 15. 10:53","title":"Paul McCartney betiltatná a vuhanihoz hasonló piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]