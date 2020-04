Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450b822-ce50-4ab7-b51e-6848d065c806","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 19:22","title":"Egy magyar gyártó koronavírustesztjeit vizsgálja a Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","shortLead":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","id":"20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902870bf-cef6-4bbf-8084-ab12593d8400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 15. 16:06","title":"A kormány akár a bankok különadójának feléről is lemond a sport oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","shortLead":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","id":"20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e21c20-a9db-4cfc-9576-7d5ca4bd56df","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","timestamp":"2020. április. 16. 14:08","title":"Megtárgyalják az ellenzék javaslatát a klímavészhelyzet kihirdetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé sem javasolják a brazil orvosok.","shortLead":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé...","id":"20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fdd7b2-d0a7-40a4-a30b-e61637dcfe28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2020. április. 15. 15:32","title":"Annyi koronavírusos beteg halt meg, hogy leállították a brazil klorokin-kísérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A hazai mobilszolgáltatók szimulációkkal is segítenék a kormányzatot a koronavírus-járvány ellen és a felhatalmazás is megvan az adatok megszerzéséhez. Kérdés, hogy mit kezdenek vele. ","shortLead":"A hazai mobilszolgáltatók szimulációkkal is segítenék a kormányzatot a koronavírus-járvány ellen és a felhatalmazás is...","id":"202016_hatalommal_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e8d1-2fc8-4758-b5d6-dc7854d6b910","keywords":null,"link":"/360/202016_hatalommal_fertozott","timestamp":"2020. április. 16. 13:05","title":"Kiterjedt tesztelés nélkül a technológia sem segít a vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március vége óta már csak az Emmi engedélyére vár a Budai Egészségközpont, miután felajánlották a kormánynak, hogy koronavírusos betegeket fogadnak, hiába.","shortLead":"Március vége óta már csak az Emmi engedélyére vár a Budai Egészségközpont, miután felajánlották a kormánynak...","id":"20200416_Kasler_Miklos_Csanyi_Sandor_magankorhaz_bek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175f80e-912e-4ad7-89c5-a528939f5bff","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Kasler_Miklos_Csanyi_Sandor_magankorhaz_bek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:48","title":"Kásler Miklós hetek óta nem adja ki az engedélyt, hogy Csányi Sándorék magánkórháza koronavírusos betegeket fogadhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város fideszes polgármestere mihamarabb meg szeretné tudni, miért menesztették a posztról Dr. Csernavölgyi Istvánt.","shortLead":"A város fideszes polgármestere mihamarabb meg szeretné tudni, miért menesztették a posztról Dr. Csernavölgyi Istvánt.","id":"20200414_CserPalkovicsot_meglepte_hogy_Kasler_levaltotta_a_szekesfehervari_korhaz_igazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e85bfc-88d9-4c42-bdd9-a9bb485ad144","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_CserPalkovicsot_meglepte_hogy_Kasler_levaltotta_a_szekesfehervari_korhaz_igazgatojat","timestamp":"2020. április. 14. 18:10","title":"Cser-Palkovicsot meglepte, hogy Kásler leváltotta a székesfehérvári kórház igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","shortLead":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cd65eb-6b40-4c8b-9086-478cd463f479","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","timestamp":"2020. április. 15. 07:54","title":"Harvardi kutatók: Még évekig szükség lehet a társadalmi távolságtartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]