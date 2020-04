Április elején jelentette be Barta Sylvia, hogy elkapta a koronavírust. A TV2 időjósa egyik pillanatról a másikra nem érezte jól magát, erőtlenné vált, köhögött, ami jócskán megijesztette, végül pozitív lett a tesztje. Később az Instagramon adott hírt állapotáról, a bejegyzésben azt írta, negyedik hete harcol a koronavírussal, és mivel a vírus a tüdejét is elérte, újabb gyógyszeres kezelésre van szüksége.

A Bors megkeresésére az időjós férje most elmondta: Barta Sylvia még erőtlen, sokat fekszik, de a családja mindenben segít neki.

Szerencsére láza már nincs, nem szed gyógyszert sem, és étvágya is van, egyszóval úgy vélem: legyőzte a vírust! De természetesen ezt majd csak egy negatív teszt fogja biztosan alátámasztani

– mondta felesége állapotáról, és hozzátette: nincsenek elzárva egymástól, ugyanis két lányukon, és rajta is átment a koronavírus. "Csak mi szerencsésebbek voltunk, és tünet nélkül megúsztuk, ellentétben az édesanyjukkal. De most már több mint egy hónapja mindnyájan szigorúan a négy fal között élünk. A nejem receptjeit is elektronikusan írja fel az orvos, a házba senki sem lép be, se ki. A gyógyszereket is más váltotta ki és hozta el nekünk" – tette hozzá a lapnak Barta Sylvia férje, Kolossváry Ádám.

Immár negyedik hete harcolok a Koronavírussal! 4 nehéz hét van mögöttem tele kétellyel, bizonytalansággal és reménnyel!

Túl vagyok sok lázas napon és egyhetes antibiotikum kúrán. Miután a tüdőt valamilyen szinten elérte a vírus a felülfertőzés veszélye miatt volt szükség antibiotikumra. Miután az kevésnek bizonyult most egy olyan újabb gyógyszert kapok amit a Covid-19 betegek tüneteinek enyhítésére adnak. Ettől reméljük a javulást!