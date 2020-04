Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna lélegeztetőgépet a repülőgép-, a porszívó- vagy az autógyár? ","shortLead":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna...","id":"202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c778c5-4a2b-4316-8cdf-6f1627937e96","keywords":null,"link":"/360/202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","timestamp":"2020. április. 07. 14:00","title":"Még a porszívóiról ismert Dyson is lélegeztetőgépek gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9630ec66-b56e-4529-a3a4-475231394e70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették a biodiverzitást. Ezzel jelentősen nőtt az esélye az olyan, állatról emberre terjedő járványok kitörésének, mint a koronavírusé. ","shortLead":"A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9630ec66-b56e-4529-a3a4-475231394e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db498978-9a40-4799-8aa1-bb59ce2de466","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","timestamp":"2020. április. 08. 11:23","title":"Már csak a járványok miatt is ki kell találnunk, hogyan ne pusztítsuk tovább az élővilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","id":"20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e204b3-3d67-435f-9a69-414fa44914ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","timestamp":"2020. április. 07. 13:21","title":"Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig az is, javult-e a helyzet.","shortLead":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig...","id":"20200407_koronavirus_terkep_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63cc2e-525f-4a61-a5fa-8fdfee6243a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_terkep_facebook","timestamp":"2020. április. 07. 20:36","title":"Új funkció kerül a Facebookba, megmutatja, hogy áll a koronavírus elleni harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rekordmeleg óceánvíz miatt óriási területen indult meg a korallfehéredés, ami a korallzátony betegségét mutatja.","shortLead":"A rekordmeleg óceánvíz miatt óriási területen indult meg a korallfehéredés, ami a korallzátony betegségét mutatja.","id":"20200407_legnagyobb_korallfeheredes_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f79b324-9ea8-4ff7-b8cb-68fdee54e495","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_legnagyobb_korallfeheredes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 07. 12:49","title":"Sosem látott léptékben pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","shortLead":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","id":"20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bc5c1c-e94e-49fa-9245-afa2082d8854","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","timestamp":"2020. április. 07. 15:29","title":"Karácsony Gergely is hivatalos a szerdai kormányülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz bolíviai próbált visszamenni Chiléből a saját hazájába, de a katonák nem engedték őket a koronavírustól tartva.","shortLead":"Kétszáz bolíviai próbált visszamenni Chiléből a saját hazájába, de a katonák nem engedték őket a koronavírustól tartva.","id":"20200408_bolivia_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b9617-4e68-4d00-bf2c-35f1c04ac817","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_bolivia_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 06:12","title":"Könnygázzal tartotta vissza Bolívia a saját polgárait a határon, nehogy hazamenjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"„Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van” – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda, amikor arról beszél, hogy egy mérnökökből, informatikusokból, orvostanhallgatókból álló közösség nagy erőkkel azon dolgozik, hogy ha nagyon eldurvul a járványhelyzet, minden rászoruló koronavírus-fertőzött kapjon megfelelő lélegeztetést. A feladat óriási, és egyelőre kérdés, hogy meg tudják-e ugrani. ","shortLead":"„Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van” – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda...","id":"20200407_lelegeztetogep_tudogyogyasz_obudai_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd476079-f597-4200-bc00-8b7ae5d7efbe","keywords":null,"link":"/elet/20200407_lelegeztetogep_tudogyogyasz_obudai_egyetem","timestamp":"2020. április. 07. 20:00","title":"Két gégecsővel és egy porszívóval kezdődött – összefogtak a mérnökök a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]