Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek a felajánlásnak el kell hangzania\" – írta a zenész-műsorvezető.\r

","shortLead":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fa1e01-87a2-45cc-be4a-289eb50fc2f9","keywords":null,"link":"/elet/20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","timestamp":"2020. április. 16. 16:53","title":"Kórházból kitett betegnek ajánlotta fel extra szobáját Hajós András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447f4a4b-6355-4469-be42-93b8a12868e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"A sportágunk már jó ideje egészségtelenül működött, és nem volt fenntartható\" – mondta Andreas Seidl.","shortLead":"\"A sportágunk már jó ideje egészségtelenül működött, és nem volt fenntartható\" – mondta Andreas Seidl.","id":"20200416_mclaren_andreas_seidl_forma1_f1_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447f4a4b-6355-4469-be42-93b8a12868e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5095e85-b01d-4c62-9324-409bf76cccfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_mclaren_andreas_seidl_forma1_f1_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 05:03","title":"A McLaren csapatfőnöke szerint a vírus a \"beteg Forma-1 utolsó figyelmeztetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes ködbe burkolózó csúcsait.","shortLead":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes...","id":"20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc195ea4-e54a-4a80-aef7-29eb7e008241","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 09:03","title":"A járvány hatása: évtizedek után újra látni lehet a Himalája csúcsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","shortLead":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","id":"202016_partiskola_amunkasorszekhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833d802-6f11-4650-af8b-9f1506731087","keywords":null,"link":"/360/202016_partiskola_amunkasorszekhazban","timestamp":"2020. április. 16. 16:00","title":"A fideszes pártiskola beveszi magát a munkásőrszékházba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","shortLead":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","id":"20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4d0ff-89c1-4c13-bbf1-387e837034aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","timestamp":"2020. április. 15. 19:44","title":"Németország három hét múlva már megnyitná az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most ez alapján csoportosítják át az erőket az egészségügyben.","shortLead":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most...","id":"20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dcf85-d693-45b7-8d58-b6a152041f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","timestamp":"2020. április. 16. 09:07","title":"Budapesten már kötelezően átirányítják az orvosokat a koronavírusos betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd337921-dd9e-4bc7-92eb-605effbe17ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450b822-ce50-4ab7-b51e-6848d065c806","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_teszteles_magyar_gyartmany_Diagnosticum_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 19:22","title":"Egy magyar gyártó koronavírustesztjeit vizsgálja a Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]