[{"available":true,"c_guid":"3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei maratonfutást – legalábbis nem úgy, ahogy azt eddig megszokhattuk.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei...","id":"20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d009fb-3db8-4f0b-881b-0c206c76885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 17:03","title":"Elmaradt Vuhanban a maraton, de a szervezők feltalálták magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény.","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen egy kilencemeletes társasház hatodik emeletén keletkezett lakástűz. ","shortLead":"Szombathelyen egy kilencemeletes társasház hatodik emeletén keletkezett lakástűz. ","id":"20200418_82_embert_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_tarsashazbol_tuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e527a2-e055-4d2c-9fe1-ac9daa7048c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_82_embert_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_tarsashazbol_tuz_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 12:05","title":"82 embert menekítettek ki egy szombathelyi társasházból tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem csupán a 65 év fölöttiek körében. Ezt állítja a HVG-nek írt cikkében Balavány György, aki szerint a kormány aránytalan, észszerűtlen és szükségtelen védekezési stratégiái többet ártanak, mint használnak ","shortLead":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem...","id":"202016_halaszthato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f2bf2a-5dbf-4366-a71a-4d3f2f67fda0","keywords":null,"link":"/360/202016_halaszthato","timestamp":"2020. április. 16. 16:45","title":"Balavány: \"Az egészségügy leállítása tipikus pánikintézkedés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és amely sok milliárd forintért szállít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges egészségügyi felszereléseket Kínából Magyarországra.","shortLead":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és...","id":"20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c246ff-b3c2-46c8-866b-f59d72b4cf6e","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","timestamp":"2020. április. 17. 13:40","title":"5,8 milliárdért hozhatott Kínából maszkokat a cég, amelyiknél egy minisztériumi tanácsadó apja az egyik vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360...","id":"20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed975d-b271-4cbe-aa41-ef86ed9fda3e","keywords":null,"link":"/360/20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","timestamp":"2020. április. 17. 08:00","title":"Radar360: Náci jogtudóssal említették egy lapon Orbánt, míg ő mosolygós képet posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják a szakembert.","shortLead":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják...","id":"20200416_mok_cserhati_oori_kasler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32654d97-eeef-4bd2-94f7-e6a950b25667","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_mok_cserhati_oori_kasler","timestamp":"2020. április. 16. 14:53","title":"A Budapesti Orvosi Kamara szerint visszatetsző módon váltották le Cserháti Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri koncentrációjához az elmúlt évtizedekben az emberiség így is elképesztő mértékben hozzátett.","shortLead":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri...","id":"20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d09240c-61db-4cb2-a9e5-56f5c3f2d435","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","timestamp":"2020. április. 16. 12:37","title":"Csúcsot döntött a légköri metán koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]